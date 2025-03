Una Varesina spietata schianta il Ciliverghe per 5-2 e avvicina la vetta

La Varesina fa il suo e batte il Ciliverghe dopo un pirotecnico 5-2. Le Fenici hanno iniziato col piglio giusto la gara e già al secondo minuto, Bertoli ha messo a segno l’1-0. I rossoblù hanno continuato a spingere e tra il 22’ e il 23’, Bertoli e Mazia hanno arrotondato il risultato. Nel secondo tempo la squadra di Spilli ha trovato il quarto gol con Miconi, al 67’. Nel giro di pochi minuti, il Ciliverghe ha accorciato immediatamente le distanze, prima con Orlandi e poi con Triglia, portando il parziale sul 4-2. Il definitivo 5-2 è stato messo a segno da Bertoli, per la sua tripletta personale. Il numero 9 è sempre più primo nella classifica marcatori con 23 gol. La Varesina è riuscita ad approfittare del pareggio tra Folgore Caratese e Ospitaletto che si sono annullate sul 2-2. Ora la classifica in alto è più corta che mai con gli Orange sempre in vetta con 61 punti, seguiti dalla Pro Palazzolo con 59 punti, Varesina e Caratese con 58 e Desenzano con 57.

Fischio d’inizio

La Varesina inizia con un 3-4-2-1 con Chironi in porta, Cosentino, Mapelli e Pirola in difesa, in mezzo ci sono Guidetti e Ghioldi con Miconi e Sali sulle fasce. Bertoli in avanti è sostenuto da Guri e Sassi. Il Ciliverghe risponde con un 3-4-3 con Maglieri tra i pali, i quattro di difesa sono Valota, Boldini e Picozzi, in mezzo Avitabile, Bresciani, Scidone e Giorgi, in avanti il tridente è formato da Rusconi, Triglia e Bardelloni. Il direttore di gara è Alessio Amedei di Terni, coadiuvato da Giacomo Ielo di Pesaro e Vickraj Andrea Gookooluk.

Primo tempo

La prima occasione è per la Varesina con Bertoli che riceve da Sali e di testa indirizza il pallone sul primo palo, ma Maglieri è attento. Successivamente, Ghioldi spizza il pallone in area per Bertoli che colpisce ancora di testa e stavolta insacca il gol dell’1-0, con una leggera deviazione di un difensore avversario. Al 4’ minuto, Bertoli ancora pericolosissimo, perché va a disturbare Maglieri che gli rinvia addosso con il pallone che schizza e per poco non entra in porta. Al 20’ rigore per la Varesina per un fallo di Valota su Bertoli, il nove si presenta dal dischetto e spiazza il portiere ospite per il 2-0. Al 23’, le Fenici vanno sul 3-0: Bertoli sradica il pallone dai piede di Picozzi e una volta giunto al limite apre per Mazia che calcia in diagonale con il sinistro, con il pallone che sbatte sul palo e poi entra. Al 29’, Sassi irrompe in area dalla fascia sinistra e calcia sul primo palo, ma Maglieri non si fa sorprendere. Al 36’, Miconi viene servito con il contagiri da Guidetti e una volta davanti al portiere, calcia alto. Qualche minuto dopo è Guri a sfiorare il quarto gol con un colpo di testa, terminato di poco a lato, successivamente Mazia mette a rimorchio per Ghioldi che calcia alto. Il Ciliverghe si fa vedere con Rusconi che mette un pallone basso e teso, sul quale si avventa in spaccata Giorgi che spara alto. Dopo 3 minuti di recupero

Secondo tempo

Al primo minuto della ripresa, la Varesina si rende pericolosa con Ghioldi che calcia in diagonale, ma non trova di pochissimo lo specchio della porta. Al 10’ azione prolungata delle Fenici con Mazia che prova a concludere, ma viene murato da un difensore gialloblù. Sul ribaltamento di fronte Avitabile fa un tiro-cross che si infrange sulla parte alta della traversa. Al 20’, gli ospiti si fanno vedere in avanti con Bardelloni che riceve sulla sinistra, completamente indisturbato e calcia alto. Al 22’ Sassi riceve in area, calcia e colpisce Maglieri e sulla respinta il 26 è lucido a servire Miconi, che a porta vuota fa 4-0. Il Ciliverghe accorcia subito le distanze con Orlandi che riceve tra le linee e batte Chironi per il 4-1. Al 28’ errore della Varesina in uscita e Triglia ne approfitta e scappa in campo aperto e non lascia scampo a Chironi. Le Fenici reagiscono e dopo un paio di minuti mettono a segno il 5-2: Mazia avanza e una volta arrivato in area passa il pallone a Bertoli, il quale a porta vuota insacca la tripletta personale. Al 41’ Sassi ha una doppia clamorosa occasione per il sesto gol, ma viene fermato prima da Maglieri e poi da un difensore che salva praticamente sulla linea. Nel finale, Chironi è protagonista di una grandissima parata su una bellissima conclusione di Orlandi. All’ultima azione della gara Mazia scatta sul filo del fuorigioco e serve l’accorrente Gasparri che salta il portiere e calcia, ma non trova il gol del 6-2, perché il pallone viene intercettato da un avversario.

Mister Spilli ha commentato così il successo di oggi: “Come ho già detto alla dirigenza e ai ragazzi, noi facciamo molti meno gol rispetto alle occasioni che abbiamo. Abbiamo un cecchino davanti con una percentuale altissima, perché se gli arrivano 4 occasioni, magari fa 3 gol. Tolto Gasparri, che è abbastanza prolifico, gli altri avrebbero potuto fare qualche golletto in più come ad esempio Sali, Guri e Sassi. Sotto questo aspetto dovremo stare attenti, perché ci saranno partite dove non ci verranno concesse tutte queste opportunità e dovremo essere bravi a sfruttare quelle che avremo, quindi dovremo lavorare per migliorare la percentuale realizzativa. La nota negativa sono i due gol presi che non ho digerito, perché quando vai in vantaggio di tanti gol, purtroppo c’è la tendenza a rilassarsi e in questo aspetto diventa difficile per l’allenatore intervenire e su questa cosa ne parleremo con i ragazzi perché non mi piace”.