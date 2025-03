Crescono ordini, ricavi e redditività. Leonardo chiude il bilancio 2024 con risultati positivi

Il cda di Leonardo ha approvato all’unanimità i risultati finanziari dell’esercizio 2024, confermando l’andamento positivo dell’azienda. Il gruppo ha registrato una crescita significativa in tutti i principali indicatori economici, consolidando la propria posizione nei settori della difesa, sicurezza e aerospazio.

CRESCE IL PORTAFOGLIO ORDINI

Gli ordini complessivi del 2024 hanno raggiunto quota 20,9 miliardi di euro, segnando un incremento del 16,8% rispetto all’anno precedente. Questo risultato è stato ottenuto senza grandi commesse straordinarie, ma grazie alla crescita dell’elettronica per la difesa e sicurezza, degli elicotteri e della divisione cyber & security solutions. Il portafoglio ordini ha superato la soglia dei 44 miliardi di euro, garantendo una copertura produttiva pari a 2,5 anni.

CRESCONO I RICAVI

I ricavi hanno raggiunto 17,8 miliardi di euro, con un aumento del 16,2% rispetto al 2023. Questo progresso è stato trainato dal miglioramento dell’esecuzione del portafoglio ordini e da una maggiore efficienza nella gestione della supply chain. Tra i settori in maggiore espansione si segnalano l’elettronica per la difesa, con ottime performance sia in Europa che negli Usa, e gli elicotteri.

L’EBITA si è attestato a 1.525 milioni di euro, in crescita del 15,8% rispetto al 2023. Questo dato riflette il buon andamento del segmento difesa e sicurezza e i benefici derivanti dall’accelerazione del piano di risparmio sui costi. Ha rispettato le previsioni e si è dimostrato in costante miglioramento.

REDDITIVITÀ E CASH FLOW

Il risultato netto ordinario ha raggiunto i 786 milioni di euro, beneficiando del miglioramento dell’EBIT e della riduzione degli oneri finanziari. Il risultato netto complessivo si è attestato a 1.159 milioni di euro, includendo una plusvalenza di 366 milioni derivante dalla valutazione al fair value del Gruppo Telespazio.

Il flusso di cassa operativo (FOCF) ha registrato un incremento del 30,1%, attestandosi a 826 milioni di euro, rispetto ai 635 milioni del 2023. Questo dato conferma il trend positivo della gestione finanziaria di Leonardo, supportato da investimenti mirati e da una strategia di gestione del capitale circolante.

MIGLIORA L’INDEBITAMENTO NETTO

L’indebitamento netto del Gruppo è sceso a 1.795 milioni di euro, con una riduzione del 22,7% rispetto al dato di fine 2023. Un risultato favorito dalla solida generazione di cassa e dal rinvio di alcune acquisizioni strategiche previste nel piano di crescita.