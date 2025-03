I tre obiettivi del piano industriale 2025-2029 di Leonardo: innovazione, sostenibilità e crescita globale

Il cda di Leonardo ha approvato all’unanimità l’aggiornamento del piano industriale per il periodo 2025-2029. L’azienda, leader nel settore della difesa e aerospazio, punta a consolidare la propria posizione attraverso una strategia basata su digitalizzazione, efficientamento e alleanze strategiche.

Secondo l’amministratore delegato e direttore generale Roberto Cingolani, il piano sta già consentendo a Leonardo di giocare un ruolo di primo piano a livello internazionale. L’azienda ha infatti ottenuto una crescita superiore alle attese grazie all’ottimizzazione dei processi e alla razionalizzazione del portafoglio prodotti.

RISPARMIO DI 1,8 MILIARDI

Il programma prevede un risparmio lordo di 1,8 miliardi di euro entro il 2029, di cui 191 milioni già realizzati nel 2024. Rafforzare il core business e investire in nuove tecnologie. Il focus principale dell’aggiornamento del piano industriale è lo sviluppo di tecnologie multidominio interoperabili per la sicurezza globale. L’obiettivo è rendere Leonardo un attore di riferimento nella difesa del futuro, attraverso la digitalizzazione dei processi interni e l’adozione dell’intelligenza artificiale per la gestione avanzata dei dati. L’introduzione del Digital Twin, combinato con sistemi di simulazione avanzata, rappresenta una delle innovazioni chiave.

PARTNERSHIP

L’azienda ha inoltre avviato collaborazioni internazionali per espandere le proprie capacità industriali. Tra le iniziative più rilevanti rientrano: la joint venture con Rheinmetall per lo sviluppo di veicoli da combattimento di nuova generazione. La partnership con Baykar nel settore dei droni UAV, un segmento in forte crescita. Il programma GCAP (Global Combat Air Programme) con Mitsubishi e BAE Systems per la nuova generazione di caccia. La nuova divisione Space di Leonardo, volta a valorizzare le opportunità del settore spaziale.

SOSTENIBILITÀ E CRESCITA

L’aggiornamento del piano industriale è accompagnato da un nuovo piano di sostenibilità, che prevede investimenti per 280 milioni di euro. Le iniziative si concentrano su quattro pilastri: prosperity, planet, people e governance. Tra gli obiettivi figurano la riduzione delle emissioni di CO2 del 53% entro il 2030, l’incremento della presenza femminile nel settore Stem e lo sviluppo di soluzioni digitali per la sicurezza globale. L’azienda prevede che queste strategie porteranno a una crescita dei ricavi fino a 24 miliardi di euro entro il 2029. Il percorso delineato mira a garantire un equilibrio tra innovazione, sostenibilità e competitività nel lungo termine, rendendo Leonardo un punto di riferimento nell’industria della difesa e sicurezza globale.

CREAZIONE DI VALORE

Leonardo prevede un incremento del margine operativo lordo (EBITDA) del 20% rispetto al periodo precedente, supportato da una maggiore efficienza operativa e dalla crescente domanda di soluzioni avanzate nel settore della difesa. Il flusso di cassa operativo (FCF) è stimato in crescita costante, con un target di 3 miliardi di euro entro il 2029. L’azienda ha inoltre annunciato un piano di buyback azionario per rafforzare la creazione di valore per gli azionisti, in linea con le migliori pratiche di governance aziendale. Questa strategia, unita agli investimenti in ricerca e sviluppo, garantirà a Leonardo un vantaggio competitivo sostenibile nel medio-lungo termine.