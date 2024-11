Zona Franca a Varese, dove la cucina vegana e senza glutine incontra l’arte

Zona Franca è il ristorante di Varese per chi preferisce la cucina vegetariana e vegana, e cerca soluzioni senza glutine. Situato in Via Severo Piatti 9, Zona Franca è il luogo perfetto per una pausa pranzo leggera e gustosa (anche take away) o per organizzare il catering del proprio evento.

I piatti di Zona Franca

Aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 16:00, Zona Franca mette a disposizione dei suoi clienti un menù nuovo ogni giorno, ma sempre preparato con ingredienti freschi, sostenibili, anche tracciabili e senza cibi processati. Accanto ai tanti tipi di verdure per tutti i gusti, da Zona Franca si possono trovare anche prelibatezze tradizionali dall’estero, come tofu e tempeh orientali, oltre a un’ampia selezione di estratti e dolci vegani senza glutine.

Natale con Zona Franca

Zona Franca propone un menù d’asporto pensato appositamente per il pranzo di Natale e il cenone di Capodanno. Tra torte salate, piatti internazionali cucinati con un’ampia scelta di frutta e verdura, il menù è la scelta giusta per portare gusti unici sulla propria tavola durante le feste. Scopri tutti i dettagli sul sito di Zona Franca a questo link.

A Zona Franca il gusto etico e sostenibile

Zona Franca è più di un semplice ristorante. In ogni dettaglio del locale si respira arte: dalla preparazione dei piatti, allo stile dei mobili fino ai colori dei tessuti che decorano alcune sedie. Un angolo di creatività dove lasciarsi ispirare e immaginare un futuro migliore attraverso la cucina.

Gli ortaggi, la frutta e le farine di Zona Franca provengono anche da semi antichi, coltivati attraverso tecniche che rispettano le regole etiche e naturali dell’agricoltura e contribuiscono a conservare un patrimonio genetico vegetale, che rischia di essere dimenticato.

Zona Franca presta un’attenzione particolare anche alla sostenibilità: a partire dall’arredamento. Ogni tavolo e ogni sedia all’interno del locale sono oggetti di artigianato artistico realizzati a mano partendo da materiali di recupero. Inoltre, i piatti sono composti in fibre vegetali completamente biodegradabili.

Informazioni e prenotazioni

Per maggiori informazioni e per prenotare, è possibile contattare Zona Franca al numero 340 679 3582, oppure scrivere una mail all’indirizzo info@zonafranca.biz.

