200.000 euro per il “Mela Project” al museo di Angera

Prende ufficialmente il via Mela Project (Musei Educativi Ludici e Accessibili), un ambizioso progetto che mira a rivoluzionare il modo di vivere la cultura e il patrimonio della Città di Angera e del suo Civico Museo Archeologico e Diffuso. L’iniziativa è realizzata grazie al concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e di Regione Lombardia attraverso l’Avviso pubblico Innovacultura, promosso da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia. Capofila del progetto è Bepart Società Cooperativa Impresa Sociale, specializzata in progetti di arte pubblica in realtà aumentata. Partner del progetto sarà Laboradio S.R.L., che edita Media Literacy Network, il più grande network nazionale dedicato all’educazione e alfabetizzazione al linguaggio dei media.

Il Civico Museo Archeologico e Diffuso di Angera sarà il centro nevralgico di un progetto ambizioso che mira a coinvolgere la comunità locale integrando diverse azioni:

Laboratori di giornalismo multimediale per i più giovani, per raccontare la realtà culturale e turistica del territorio, anche attraverso l’allestimento di una postazione radiofonica.

per i più giovani, per raccontare la realtà culturale e turistica del territorio, anche attraverso l’allestimento di una postazione radiofonica. Raccolta di voci e testimonianze sulla vita della città e del territorio, coinvolgendo i cittadini, con particolare attenzione agli anziani, per preservare la memoria collettiva.

sulla vita della città e del territorio, coinvolgendo i cittadini, con particolare attenzione agli anziani, per preservare la memoria collettiva. Itinerari turistici che combinano audio, realtà aumentata e passeggiate esperienziali tra le bellezze della città.

che combinano audio, realtà aumentata e passeggiate esperienziali tra le bellezze della città. Opere phygital (fisiche e digitali) realizzate nell’ambito di residenze d’artista, per rendere la città ancora più ricca.

Iniziative dedicate a un pubblico giovane e meno giovane permetteranno di co-progettare con la cittadinanza contenuti che confluiranno in una “banca della memoria” per la conservazione del patrimonio immateriale locale. Saranno proposti percorsi ludici ed esperienziali, come giochi e cacce al tesoro, rivolti non solo alla cittadinanza ma anche ai turisti, per scoprire il territorio in modo interattivo e innovativo, anche al di fuori della tradizionale stagione turistica.

Marcella Androni, Sindaca della Città di Angera, dichiara:

«Siamo entusiasti di Mela Project, vincitore di un finanziamento da 200.000€. Il progetto mira a rendere la cultura locale accessibile e coinvolgente per un pubblico ampio e diversificato, incoraggiando lo scambio intergenerazionale. Invitiamo i cittadini a contribuire al progetto mettendo a disposizione la propria voce per raccontare la storia e la vita della città. Soprattutto invitiamo bambini e ragazzi a partecipare ai laboratori di giornalismo multimediale, per raccontare il territorio con voce fresca e autentica.»

Giacomo Baranzini, Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Angera, conclude:

«Innovazione, tecnologia e tradizione possono intrecciarsi per costruire un futuro culturale più inclusivo e partecipativo. Puntiamo a creare esperienze che, attraverso l’arte contemporanea, la tecnologia e il gioco, attraggano anche turisti alla ricerca di esperienze innovative in un contesto di rara bellezza.»

Come sempre, il Civico Museo Archeologico e Diffuso, tutelando e valorizzando il patrimonio della città, offre innumerevoli spunti per parlare del presente.