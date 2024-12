73 mila euro di investimenti per il nuovo piano di diritto allo studio di Luvinate

73.000 euro: sono le risorse destinate al Piano Diritto allo Studio 2024/2025 e votate dal Consiglio Comunale di Luvinate nei giorni scorsi. Un atto fondamentale che indica la volontà del Comune di sostenere le realtà educative locali, in una logica sussidiaria e territoriale.

In particolare questi sono gli stanziamenti più consistenti: 25.000€ a favore della Scuola Materna di Luvinate; 25.000€ per servizi educativi di supporto ad personam in situazioni di fragilità o di necessità di sostegno educativo; oltre 16.000€ per la gestione di spese per utenze e manutenzioni presso la Scuola Primaria; circa 10.000€ circa di investimenti per attività culturali e sportive, progetti, visite, laboratori, interventi esperti, acquisto libri, dotazioni strumentali e materiale didattico, a favore della Scuola Primaria.

«Non spese, ma investimenti a favore delle giovani generazioni, per la socialità ed il benessere e per un tessuto educativo e formativo da sostenere, implementare e incoraggiare. Un impegno – sottolinea il sindaco di Luvinate Alessandro Boriani – che intendiamo onorare, seppur con crescenti sacrifici sul fronte del bilancio comunale, sapendo che indirizzare risorse sull’ambito scolastico significa sostenere la nostra comunità e la sua voglia di guardare al futuro».

Attività che si affiancano anche all’impegno profuso durante l’estate scorsa per la realizzazione di un Centro Estivo che ha accolto famiglie e bambini anche nei mesi di luglio ed agosto: «Questo per dare continuità all’offerta formativa e supportare le famiglie nel compito educativo e di cura dei propri ragazzi».