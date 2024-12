A Cassano Magnago raddoppia il kit anti abusi, un’iniziativa concreta per la Giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stata rilanciata anche quest’anno un’importante iniziativa di sensibilizzazione, grazie alla collaborazione tra il Movimento Donna Impresa Confartigianato Alto Milanese, ANCoS Milano e il consigliere comunale di Cassano Magnago, Andrea Pisani.

L’iniziativa, ideata da Giovanna Mazzoni, Presidente del Movimento Donna Impresa, e Patrizia Lia, titolare del negozio “LIA Parrucche” di Legnano e Presidente di ANCoS Milano, prevede la distribuzione gratuita di un kit simbolico ma dal forte impatto sociale. Ogni kit è composto da dieci gettoni per la spesa con inciso il numero 1522, la linea nazionale antiviolenza e stalking, e da una cartolina raffigurante la sequenza di simboli universali per richiedere aiuto, un codice di emergenza che ha già salvato numerose vite in situazioni di pericolo.

Quest’anno, grazie all’intervento del consigliere Andrea Pisani, l’iniziativa è stata estesa a Cassano Magnago, con una distribuzione raddoppiata rispetto allo scorso anno. Sono stati preparati 120 kit, che verranno distribuiti durante il periodo natalizio presso negozi e attività locali, in gran parte gestiti da donne. L’obiettivo è unire sensibilizzazione e solidarietà, sfruttando la rete di vicinato per raggiungere il maggior numero possibile di persone in modo discreto ed efficace.

Le attività aderenti, presso le quali sarà possibile ritirare i kit fino ad esaurimento scorte, sono:

KM Hair Beauty & Barber – Via Giuseppe Mazzini, 25 B

– Via Giuseppe Mazzini, 25 B Ricci e Capricci – Via G. Garibaldi, 94

– Via G. Garibaldi, 94 Studio Rossetti N – Via Carducci, 26

– Via Carducci, 26 Estetica Manu – Via G. Pascoli, 21

– Via G. Pascoli, 21 I Santoro Parrucchieri – Via del Lavoro, 9

– Via del Lavoro, 9 Numero 72 Abbigliamento – Via G. Garibaldi, 55

– Via G. Garibaldi, 55 Veronica Hair Style – Via San Giulio, 130

– Via San Giulio, 130 Mani di Forbici – Via San Pio X, 52

– Via San Pio X, 52 New Energy Palestra – Via Andrea Costa, 7

– Via Andrea Costa, 7 Oro Style – Via Guglielmo Marconi, 28

Patrizia Lia, Presidente di ANCoS Milano, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: «In continuità con l’anno scorso, ho deciso di proseguire con questa collaborazione, consapevole dell’alto significato sociale che rappresenta la divulgazione di strumenti di aiuto. È un piccolo ma importante gesto che ricorda alle donne che non sono sole e che l’aiuto è sempre a portata di mano».

Anche Andrea Pisani ha espresso soddisfazione per il successo del progetto: «Dopo la grande partecipazione dell’anno scorso, ho deciso di riproporre questa iniziativa a Cassano Magnago, raddoppiando il numero di kit e delle attività coinvolte. Ringrazio di cuore tutte le artigiane e i commercianti locali per la loro preziosa collaborazione: ogni kit consegnato sarà un messaggio di speranza e un mezzo per far sapere che l’aiuto è sempre disponibile».

L’iniziativa non solo punta a diffondere il numero antiviolenza 1522, ma promuove anche la conoscenza del linguaggio universale per chiedere aiuto, una risorsa fondamentale in situazioni di emergenza. Con un approccio concreto e capillare, il progetto contribuisce a mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere e sul supporto alle donne in difficoltà.