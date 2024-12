A Luino arriva un’app per gestire i parcheggi a pagamento

Il Comune di Luino propone alla cittadinanza e ai visitatori di utilizzare l’applicazione EasyPark per semplificare e migliorare l’esperienza di parcheggio a pagamento sul territorio . L’app, già operativa in numerose città italiane ed europee, consente agli utenti di gestire il parcheggio direttamente dal proprio smartphone in modo rapido, sicuro e senza necessità di monete o parcometri ed è dotata di varie funzionalità.

Tra queste, l’avvio e termine della sosta con un clic che permette di pagare solo per il tempo effettivo di utilizzo e l’estensione della sosta a distanza, sempre comodamente dallo smartphone, senza dover tornare al veicolo. Disponibili anche mappe e guida al parcheggio per trovare rapidamente i posti disponibili nelle vicinanze e una gestione centralizzata: ideale anche per utenti aziendali, con reportistica semplificata, oltre la possibilità di abbonarsi giornalmente.

Questa soluzione digitale rappresenta, per l’amministrazione comunale, «un passo avanti nella transizione verso una mobilità sempre più smart e sostenibile, con vantaggi sia per i cittadini che per i turisti che visitano la città. L’attivazione del servizio rafforza inoltre l’impegno del Comune di Luino per migliorare la qualità della vita urbana, riducendo stress e tempi di ricerca del parcheggio».

L’app EasyPark è disponibile per:

Tutte le informazioni sui benefici di Easy Park le puoi trovare sul sito internet dedicato: https://www. easypark.com/it-it/citta-e- operatori