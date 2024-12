A Solbiate Olona la cerimonia di consegna dei Premi allo Studio 2024

Venerdì 20 dicembre, presso il Comune di Solbiate Olona, si è tenuta la cerimonia di consegna dei Premi allo Studio 2024, promossi dalla Società Plastinord srl e dal Comune. Sono state assegnate 64 borse di studio: 8 a studenti della scuola secondaria di primo grado, 37 a studenti delle scuole superiori, 9 a universitari e 10 a laureati.

Hanno partecipato l’Assessore alla Pubblica Istruzione Giada Martucci, il Vice-sindaco Simona Cassarà e i rappresentanti della Plastinord, tra cui Stefano Riganti, intervenuto in memoria del fondatore Luigi Riganti.

Luigi Riganti, classe 1931, fondatore della Plastinord, è stato ricordato come un uomo di grande creatività e determinazione. Dopo aver avviato l’attività a Gorla Maggiore nel 1969, trasferì la produzione a Solbiate Olona negli anni ’80, contribuendo con il suo lavoro e le sue invenzioni al settore delle materie plastiche. Uomo poliedrico, si è distinto anche come pittore e collaboratore nella creazione di carri allegorici per la Pro Loco locale. La cerimonia ha reso omaggio alla sua eredità con un “memorial” a supporto dei giovani talenti, voluto dai figli per onorare la sua memoria.

Durante l’evento, l’Assessore Martucci ha elogiato l’impegno degli studenti e sottolineato l’importanza dell’istruzione come strumento per affrontare le sfide future. La serata si è conclusa con un ringraziamento ai genitori presenti e uno scambio di auguri.