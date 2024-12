A Varese dopo 52 anni si ritrovano gli studenti dell’Itis serale

Il 5 dicembre 2024 ci siamo ritrovati attorno ad un tavolo dopo 52 anni in 13 compagni di classe più un nostro professore di tecnologia. In effetti eravamo riusciti a rintracciare 24 compagni dei 29 della sesta ITIS serale di Varese, ma purtroppo tre nostri compagni non sono più fra noi ed altri per impegni vari non hanno potuto condividere la nostra gioia.

Attorno al tavolo, tra piatti deliziosi e sorrisi sinceri, abbiamo condiviso ricordi che il tempo non ha cancellato. Le risate e gli aneddoti dei vecchi tempi sono volati via come se il tempo non fosse mai passato, e ognuno di noi ha avuto l’opportunità di rivivere, seppur per pochi istanti, quei momenti che ci avevano segnato. Tra una risata e un brindisi, abbiamo ricordato le giornate trascorse tra i banchi, i professori che ci hanno insegnato più di quanto avremmo mai immaginato e gli episodi più divertenti che ci legano indissolubilmente.

«L’appuntamento si spera di poterlo rinnovare in primavera e di poter rintracciare gli altri mancanti», spiegano i compagni di classe.