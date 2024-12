A Varese la serata “Pianeta Terra e bene comune ” con Marco Bersanelli

Una serata per parlare di “Pianeta Terra e bene comune ” con Marco Bersanelli, professore ordinario di astrofisica all’Università degli Studi di Milano e Luca Molinari, presidente della Società astronomica “G.V. Schiaparelli”.

È la terza puntata di “Niente di questo mondo ci risulta indifferente”, il ciclo di conferenze organizzate dall’Assessorato alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese per approfondire, con una visione sociologica, l’enciclica LAUDATO SI’ di Papa Francesco. L’appuntamento è per lunedì 9 dicembre alle alle 21 in Salone Estense.

Protagonisti della serata, moderata da Nicola Sabatini, presidente del Centro Culturale Massimiliano Kolbe di Varese, saranno Marco Bersanelli, professore ordinario di astrofisica all’Università degli Studi di Milano e Luca Molinari, presidente della Società astronomica “G.V. Schiaparelli”.

Bersanelli lavora nel campo della cosmologia osservativa: negli ultimi 28 anni ha svolto un ruolo di primo piano nella missione spaziale ESA Planck. Attualmente è impegnato in esperimenti di nuova generazione per rivelare la traccia di onde gravitazionali primordiali nella polarizzazione del fondo cosmico. È autore di oltre 300 articoli su riviste di astrofisica. Ha alle spalle 20 anni di insegnamento accademico e formazione di giovani ricercatori in fisica e astrofisica, ed è stato direttore della Scuola di Dottorato in Fisica dell’Università di Milano. Ha pubblicato saggi, libri e capitoli di libri su argomenti scientifici e interdisciplinari e ha condotto numerose mostre.

La serata offrirà la possibilità di prendere coscienza dell’eccezionalità del pianeta e dell’ambiente come luogo di unicità da preservare poiché rara fonte di risorse indispensabili per la sopravvivenza e pertanto da “maneggiare” con rispetto e responsabilità. Sarà l’occasione per approfondire i progetti del Comune di Varese legati al Premio Furia, al Tavolo PAESC e a Varese Biodivercity.

Ultimo appuntamento il 17 gennaio 2025, sempre alle 21 in Salone Estense, quando si parlerà di “Ambiente ed economia” con Leonardo Becchetti, professore ordinario di economia politica all’Università Roma Tor Vergata e l’onorevole Maria Chiara Gadda, vice presidente della commissione agricoltura della Camera dei Deputati e prima firmataria della Legge 166/2016 cosiddetta “antisprechi”, punto di riferimento legislativo in Italia per l’economia circolare e punto di riferimento per i progetti che si stanno portando avanti a Varese tra cui quello di Ri-HUBfood, la detrazione della TARI per le realtà associative del terzo settore e le numerose attività di recupero eccedenze attive in città. Moderatore: Stefano Arduini, direttore di Vita.it.

“Abbiamo organizzato questo ciclo di conferenze per approfondire il significato di ecologia integrale e le interazioni tra ambiente naturale, società, istituzioni ed economia – spiega Nicoletta San Martino, assessore a tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese – L’idea è quella di coinvolgere, in ogni serata, voci accademiche e scientifiche per metterle in dialogo con esponenti di tavoli di lavoro già esistenti sul territorio per evidenziare come il metodo dell’ecologia integrale stia generando un impatto positivo sulla comunità e sull’ambiente”.

L’iniziativa è in collaborazione con la professoressa Stefania Barile del Centro Internazionale Insubrico dell’Università degli Studi dell’Insubria e il Centro culturale Massimiliano Kolbe, con il sostegno di Cooperativa sociale “Il Granello”, COOP Lombardia e Sielco.