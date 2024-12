Addio a Gabriele Angelini, anima del volontariato di Varese

Il mondo del volontariato di Varese piange la morte di Gabriele Angelini. Punto di riferimento per le realtà culturali e associative della città, Angelini se ne è andato martedì 17 dicembre.

A ricordarlo è in particolare l’Associazione culturale Carlo Nasoni – Uni3 di Varese: organizzazione che Angelini ha contribuito a far crescere nel corso di quasi vent’anni spesi per il volontariato.

«Un uomo di sagace intelligenza e finezza di pensiero – lo ricorda Chiara De Santis, presidente di Uni3 di Varese –, che ha contribuito a fare la storia di Uni3 ricoprendo per anni il ruolo di vicepresidente. La sua presenza all’interno dell’associazione è stata una costante, non ha mai rinunciato a partecipare ad un incontro per contribuire attivamente alle attività, un solido riferimento etico e valoriale».

«Figura di spicco all’interno dell’associazione con la sua presenza silenziosa, autorevole ma allo stesso tempo sempre umile ha riempito e arricchito donandoci la sua cultura – aggiunge De Santis -. La sua energia del fare è e sarà un esempio per molti, una vita spinta dal desiderio di vivere, continuare ad imparare e regalarci la sua grande umanità. Maestro di vita meritevole di stima e gratitudine da parte di tutti noi. È stato un grande privilegio averlo avuto come membro del consiglio direttivo. Ci mancherà molto la sua presenza».