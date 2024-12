Addio a Roxi Scotti Tallarini, anima creativa di Apollo 11

Si è spenta a soli 55 anni, a causa di un tumore, Roxi Scotti Tallarini.

Figura di grande creatività e passione a Varese, Roxi lascia un segno indelebile nel mondo del design e delle eccellenze varesine: era infatti direttore creativo di Apollo 11, il celebre cocktail inventato nel 1969 nella storica Pasticceria Pirola di Varese, ora gestita dal marito, Andrea Tallarini, con la madre Rosy e il fratello Stefano, e da ormai diversi anni divenuto protagonista nei bar non solo di Varese ma di tutta Italia.

Prima di dedicarsi interamente al progetto Apollo 11, Roxi era titolare di uno studio di design e pubblicità, dove aveva affinato il suo talento per la comunicazione visiva e lo styiling di importanti brand. La sua visione estetica e il suo gusto raffinato hanno giocato un importante ruolo nel lancio della nuova versione di Apollo 11, contribuendo a rendere ancora più riconoscibile il notissimo “Cocktail rosa”.

Per farlo, nel 2020, Roxi e Andrea avevano fondato la società PinkLu srl, con l’obiettivo di sviluppare e distribuire Apollo 11 su scala nazionale: dietro la brillante creatività e il senso estetico che caratterizzavano il suo lavoro, c’era una donna che sapeva coniugare passione, dedizione e una visione moderna.

La sua energia e il suo impegno hanno contribuito a trasformare un prodotto locale in un simbolo di eccellenza, apprezzato e riconosciuto ben oltre i confini della sua città. Roxi lascia non solo il marito Andrea e la figlia Lucrezia, ma anche una comunità che la ricorderà non solo per il suo talento, ma anche per la sua generosità e il suo spirito innovativo e che ora ne piange la prematura scomparsa.