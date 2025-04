Una lezione-testimonianza di Rosario Rasizza, AD di Openjobmetis per gli studenti dell’Insubria aperta al pubblico

L’Università degli Studi dell’Insubria conferma il suo impegno nell’offrire agli studenti esperienze formative a diretto contatto con il mondo dell’impresa . Nell’ambito del corso di Economia e management dell’innovazione e della sostenibilità del Dipartimento di Economia, lunedì 7 aprile alle ore 16.45 nella sede varesina di via Monte Generoso si terrà una lezione-testimonianza di Rosario Rasizza, in dialogo con il professore Alberto Onetti.

Una bella occasione, aperta al pubblico e alla stampa, per esplorare da vicino un percorso lungo quasi 25 anni, attraverso il racconto diretto di sfide, sogni, ambizioni e strategie che hanno caratterizzato la nascita e lo sviluppo di una delle realtà più dinamiche nel settore delle agenzie per il lavoro.

Rosario Rasizza , Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è amministratore delegato di Openjobmetis Spa e Presidente di Assosomm , associazione che rappresenta le agenzie per il lavoro in Italia.

Rasizza ripercorrerà la sua carriera, sia sotto l’aspetto imprenditoriale che manageriale. Dalla fondazione, nel 2001, dell’Agenzia per il Lavoro Openjob SpA, alla crescita per acquisizioni, tra cui quella più importante, nel 2011, di Metis SpA, cui segue la trasformazione in Openjobmetis. L’azienda si quota in Borsa, nel segmento Star, nel 2015, proseguendo il suo sviluppo con l’integrazione di Quanta SpA e consolidando ulteriormente la propria posizione nel mercato italiano.

Nel 2024, Openjobmetis acquisisce una nuova realtà, l’Agenzia per il Lavoro Just On Business SpA e intraprende una fase di internazionalizzazione con l’ingresso in Groupe Crit, leader europeo nel settore della somministrazione di lavoro, quotato su Euronext Paris. Grazie a questa operazione, l’azienda ha ampliato in modo significativo il suo raggio d’azione, acquisendo una dimensione internazionale.

Con iniziative come questa, l’Università dell’Insubria rinnova la propria vocazione a coniugare teoria e pratica , favorendo il dialogo tra mondo accademico e impresa, e contribuendo a formare i protagonisti dell’economia di domani.