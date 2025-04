VareseNews e Materia cercano nuove figure professionali

VareseNews e Materia sono alla ricerca di nuove persone che vogliano mettersi in gioco in un contesto dinamico che guarda allo sviluppo del territorio e al futuro dell’informazione locale. In particolare, stiamo cercando due figure professionali da inserire nel nostro team:

– un Addetto/a al telemarketing, ricerca clienti, sviluppo progetti

– un Addetto alla vendita spazi pubblicitari e progetti di comunicazione

Entrambe le posizioni richiedono intraprendenza, motivazione e interesse per il territorio e il mondo dell’informazione locale e digitale.

Ecco i dettagli delle posizioni richieste:

Addetto/a al telemarketing e ricerca clienti

La persona si occuperà di due attività: ricerca contatti e sviluppi successivi a livello telefonico e con le piattaforme digitali con l’obiettivo di individuare potenziali nuovi clienti e fissare appuntamenti per il team vendita. Insieme con questo possibilità di sviluppo di nuovi progetti editoriali e business.

È richiesta buona capacità comunicativa, dimestichezza con gli strumenti digitali e propensione al lavoro per obiettivi.

Le caratteristiche del candidato:

– Età dai 25 anni

– Disponibilità a lavorare part-time

– Formazione: diplomato o laureato, forte passione per i new media, i social network e i linguaggi digitali

– Caratteristiche personali: spirito di iniziativa e predisposizione alle relazioni interpersonali.

Addetto/a alla vendita spazi pubblicitari e progetti di comunicazione

Stiamo cercando una figura che abbia già esperienza nella vendita e che voglia lavorare con noi nella promozione dei nostri servizi di comunicazione e pubblicità. Offriamo un contesto stimolante, formazione continua e la possibilità di operare in autonomia sul territorio.

Le caratteristiche del candidato

– Età dai 25 anni, automuniti.

– Disponibilità a lavorare a tempo pieno

– Formazione: diplomato o laureato, con competenze in marketing e comunicazione, forte passione per i new media, i social network e i linguaggi digitali.

– Caratteristiche personali: spirito di iniziativa e predisposizione alle relazioni interpersonali.

Come inviare la propria candidatura

Gli interessati devono inviare la propria candidatura a marketing@varesenews.it, indicando nell’oggetto la posizione per cui ci si candida. Si dovrà allegare

– il Curriculum Vitae con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

– È consigliato, ma non obbligatorio, anche un breve testo/presentazione che spieghi perché ci si sente idonei alla posizione