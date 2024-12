Altri tre punti per la Uyba: battuta Perugia con una super Obossa

Altri tre punti per allungare la serie d’oro, altri tre punti per continuare a restare lassù, in quinta posizione a un soffio dalle prime quattro. Altri tre punti per sbattere in faccia all’Italia del volley che Busto non solo non è morta, ma è più vivace che mai. Alla E-Work Arena la Eurotek Uyba si prende il bottino pieno respingendo, al termine di una vera e propria battaglia sotto rete, la caparbia Perugia con il punteggio di 3-1.

I parziali sono significativi, su tutti il primo per il quale Busto ha dovuto scendere a patti con il diavolo per poterlo vincere: 30-28 il punteggio per le Farfalle brave ad annullare ben 4 set ball alle umbre prima di trovare in Piva l’arma vincente (muro sulla scatenata Nemeth e schiacciata dopo difesa irreale di Pelloni).

Ma anche gli altri set si sono risolti per qualche episodio dopo un cammino equilibrato. La Eurotek ha vinto anche il secondo 25-22 con Kunzler e Obossa protagoniste, anche se è poi toccato al trio Frosini-Piva-Sartori mettere per terra gli ultimi palloni. E la squadra di Barbolini ha provato a centrare anche la volata nel terzo parziale ma questa volta è stata la Bartoccini-MC a siglare il punto 23-25, dopo una certa arrabbiatura in casa UYBA per una decisione arbitrale contestata.

Ma poi Boldini e soci non si sono fatte scappare la seconda possibilità per chiudere i giochi e nel quarto e ultimo set sono riuscite a prendere un vantaggio sufficiente per poi amministrare la situazione (25-18).

A livello individuale non si può non applaudire la prestazione di Josephine Obossa, capace di segnare la bellezza di 28 punti con l‘irreale 80% in attacco e due aces a guarnire il “piatto”. L’opposto 25enne è stato affiancato dalla solita Rebecca Piva che ha chiuso a quota 22 mentre la svizzera Laura Kunzler ne ha aggiunti 14.

«Credo sia stata una partita con molti alti e bassi, sia da parte nostra che da parte loro – racconta Obossa – Siamo state brave a rimanere lì con il focus e a chiudere nei momenti importanti. Sono contenta dell’MVP, tanto merito della squadra e di Jennifer Boldini che mi ha alzato la palla, questa è stata un’altra vittoria di gruppo».

Il tour de force settimanale della Uyba – che aveva vinto con Firenze domenica scorsa, sempre in casa – prosegue ora con un viaggio nella capitale. Domenica 8 la Eurotek sarà impegnata in trasferta contro un’avversaria che da stasera è fanalino di coda, la Smi Roma Volley, appaiata a Cuneo ma scavalcata da Talmassons. Squadre in campo dalle 17 al palasport di viale Tiziano.