Anpi in Comune a Varese per gli scambi di auguri natalizi

Incontro a Palazzo Estense tra il presidente della sezione Anpi di Varese, Rocco Cordi e il sindaco di Varese Davide Galimberti per il tradizionale scambio di auguri nella mattinata di lunedì 23 dicembre.

«È stata anche l’occasione per fare il bilancio delle attività svolte e delineare i futuri appuntamenti del 2025 dedicati in particolare alla celebrazione dell’80° della Liberazione – spiega Cordì -. Una ricorrenza oggi più che mai significativa per riaffermare i valori fondanti della nostra Costituzione nata dalla Resistenza, rinsaldare il

rapporto tra cittadini e istituzioni, contrastare con fermezza i rigurgiti fascisti e ogni tentativo di limitare i diritti individuali e collettivi».

Prime iniziative in programma:

. domenica 19 gennaio ricordo di Carletto Ferrari, assassinato dai fascisti il 10 gennaio 1945

. sabato 15 febbraio ricordo di Calogero Marrone morto il 15 febbraio 1945 nel campo di concentramento di Dachau