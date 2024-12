Auto perde il controllo ed esce di strada, ferito 29enne a Origgio

Un terribile schianto con un’auto completamente distrutta: alle 21.00 di domenica i vigili del fuoco di Saronno sono intervenuti nel comune di Origgio in via Saronnino per un incidente stradale.

Galleria fotografica L’incidente a Origgio di domenica sera 4 di 4

Un’autovettura ha perso il controllo e uscendo di strada ha impattato contro un albero. Gli operatori hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario a soccorrere la persona rimasta ferita nello schianto, portata poi in ospedale in codice giallo.

Si tratta di un uomo di 29 anni soccorso da un’ambulanza dell’Sos di Mozzate e da un’automedica coordinate dal 118 di Milano.