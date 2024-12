Babbo Natale arriva in “Apeslitta” alla scuola dell’infanzia di Lissago

A Lissago l’atmosfera natalizia è stata resa ancora più magica grazie all’ingegno di nonno Ermanno, che ha ideato una speciale “Apeslitta” per l’arrivo di Babbo Natale.

Galleria fotografica Babbo Natale arriva in “Apeslitta” alla scuola materna di Lissago 4 di 13

Un’Ape Car, trasformata in una slitta carica di regali, decorata con tanto di cappello rosso e finiture natalizie, ha percorso le strade del paese portando sorrisi e gioia ai bambini. Accompagnato da un Babbo Natale in carne e ossa, l’evento ha regalato momenti di festa e calore alla comunità e ai piccoli alunni della scuola dell’infanzia “A.M. e G.B. Dall’Aglio” di Lissago, ricordando l’importanza dello spirito natalizio e della condivisione.

Ma le celebrazioni non finiscono qui. La Scuola dell’Infanzia di Lissago ha in programma un secondo Open Day per accogliere nuovi genitori e bambini. La data da segnare in calendario è sabato 18 gennaio alle ore 15.

Durante l’Open Day, sarà possibile visitare la scuola, conoscere le insegnanti e scoprire i progetti educativi proposti. Un’occasione perfetta per le famiglie che desiderano conoscere da vicino questa realtà scolastica immersa nel verde e ricca di opportunità di crescita.

Per ulteriori informazioni sull’Open Day, è possibile scrivere a didatticalissago@gmail.com o contattare la scuola al numero 0332-310243.