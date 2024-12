Babbo Natale in pediatria all’Ospedale Del Ponte

Oh-Oh-Oh, suono di campanelli, melodia natalizia da una zampogna, elfi che girano in corsia, cosa è successo dopo cena in Pediatria all’Ospedale Del Ponte?

É successo che Il Ponte del Sorriso, avendo un filo diretto con il vero Babbo Natale, lo ha fatto atterrare sul tetto dove ha parcheggiato la slitta con le renne.

Tutto il reparto, quasi pieno purtroppo, si è illuminato, genitori e bambini si sono affacciati alla porta della stanza con aria interrogativa e poi hanno spalancato gli occhi increduli. Il vero Babbo Natale non si è dimenticato dei bambini ricoverati alla Vigilia della festa più attesa dell’anno!

Il suo sacco era pieno di regali e su ogni pacco c’era il nome del bambino a cui era destinato. Viola, una ragazzina che non crede più in Babbo Natale, ha voluto tirargli comunque la barba per accertarsi che fosse reale.

Che emozione, che commozione tra i genitori che gìà sentivano la malinconia di un Natale da trascorrere in ospedale, invece che a casa con i propri cari. Natale in reparto può essere molto triste, ma anche riservare momenti di gioia, come aprire e condividere tutti insieme il maxi panettone da 5 kg. donato dall’Associazione Panificatori della Provincia di Varese.

Grazie al DJ Mugno con i suoi amici, al coro di allievi ed ex allievi del Liceo Musicale di Varese e all’associazione Quelli del 63 di Somma Lombardo che, con i volontari de Il Ponte del Sorriso, hanno reso speciale la notte di Natale.

La magia del Natale ha portato qualche lacrima ma anche tanti sorrisi.