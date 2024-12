Brunori Sas in gara al 75esimo Festival di Sanremo con “L’albero delle noci”

Per la sua prima volta in gara sul palco dell’Ariston, Brunori Sas porta al 75° Festival di Sanremo il brano L’albero delle noci (Island Records), disponibile da ora per il pre-save.

Oltre dieci anni di carriera, numerosi successi discografici e altrettanti tour sold out nei club, teatri e palasport: Dario Brunori -in arte Brunori Sas- è tra i più apprezzati artisti della scena cantautorale contemporanea, spiccando per la sua inconfondibile profondità e ironia unite ad una poetica capace di trasformare la quotidianità in pura emozione.

Ad anticipare la partecipazione a Sanremo 2025 segnando il grande ritorno sulle scene di Brunori Sas, la pubblicazione per Island Records di due singoli (rispettivamente “La ghigliottina” a settembre, e “Il Morso di Tyson” a novembre 2024) e di un vinile 10 pollici numerato e autografato -disponibile dal 20 dicembre- che include anche il brano inedito “Per non perdere noi”, primi grandi assaggi del nuovo album di prossima uscita, andato in stampa dopo mesi di lavoro in studio al fianco del produttore Riccardo Sinigallia.

Da marzo partirà il “Brunori Sas Tour 2025”, la nuova avventura live -prodotta da Vivo Concerti- nei palasport di Vigevano, Firenze, Roma (sold out), Torino, Napoli, Bologna e doppia data a Milano.

BRUNORI SAS || TOUR 2025

IL CALENDARIO

Venerdì 14 marzo 2025 || Vigevano (PV) @ PalaElachem

Domenica 16 marzo 2025 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Mercoledì 19 marzo 2025 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 22 marzo 2025 || Torino @ Inalpi Arena

Mercoledì 26 marzo 2025 || Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 28 marzo 2025 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Domenica 30 marzo 2025 || Assago (MI) @ Unipol Forum

Lunedì 31 marzo 2025 || Assago (MI) @ Unipol Forum