Buon test per Solbiatese e Varese: i biancorossi vincono, ai nerazzurri manca solo il gol

Si chiude con un allenamento congiunto il 2024 di Solbiatese e Varese, che saranno chiamate in campo già domenica 5 gennaio per i primi impegni del nuovo anno. I nerazzurri affronteranno la Rovato Vertovese per la finale di Coppa Italia Lombardia – la Solbia cerca il bis dopo il successo dell’anno scorso -, mentre i biancorossi riprenderanno il campionato al “Franco Ossola” contro la Vogherese.

Nel test che si è svolto nella mattinata di martedì 31 gennaio allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Gallarate, le due formazioni si sono affrontate su discreti ritmi; ad avere la meglio è stato il Varese che ha vinto 2-0 mentre la Solbia, soprattutto nel secondo tempo, ha flirtato più volte con il gol senza però riuscire a infilare la rete biancorossa.

LA CRONACA

Possesso palla gestito prevalentemente dal Varese che però, nonostante un paio di soluzioni interessanti con Romero e Vitofrancesco che non trovano la porta, la gara non si sblocca. La Solbia agisce di rimessa ma Piras non viene chiamato a parate particolarmente complicate. La gara si sblocca al 36′ quando Romero serve con un bel pallone Maccioni che controlla e con il mancino batte Seitaj. Succede poi poco altro fino alla pausa.

Nella ripresa cambia tutti la Solbia, mentre per il Varese c’è solo Ferrari al posto di Piras in porta. Sono i nerazzurri a partire meglio e farsi pericolosi prima con una bella discesa di Minuzzi a destra e poi con una incursione di Riceputi sulla quale è bravo Ferrari a parare. Il Varese non spinge ma con i cambi si riassetta e al 20’ sfrutta un corner regalato da Minuzzi per raddoppiare con Barzotti che mette in rete il tap-in dopo il palo colpito da Valagussa di testa. Poco dopo Minuzzi fallisce l’occasione per accorciare le distanze mandando a lato in diagonale e Torraca sbaglia il pallonetto non sfruttando un errore di Ferrari in impostazione. Lo stesso Torraca viene poi pescato in fuorigioco al 30’ – gol annullato con qualche dubbio – mentre a seguire Ferrari si oppone allo stesso Torraca prima del muro biancorosso sulla ribattuta di Galli.

QUI SOLBIA

Al netto dei lunghi infortuni, mister Danilo Tricarico ha potuto provare la formazione in vista della finale di Coppa. Fulcro e cervello del gioco, soprattutto in fase offensiva, Dennis Sacapinello che con la maglia del Varese ha conosciuto il grande calcio esordendo in Serie B. Nella ripresa si è messo in mostra Beppe Torraca che ha sfiorato più volte il gol – uno se lo è visto negare per fuorigioco -, anche con uno spirito combattivo anche un filo oltre quello richiesto da un test di fine anno.

QUI VARESE

Biancorossi rimaneggiati con Banfi e De Angelis fuori per problemi muscolari e sicuri assenti per la sfida alla Vogherese. Malinverno è stato fermato dalla febbre mentre Lari e Marchisone assenti giustificati in permesso. È stata l’occasione per l’esordio – seppur non ufficiale – per il nuovo arrivato, la punta Nicolò Romero. Numero 92 sulla maglia, fisico imponente dall’alto dei suoi due metri e movimenti da attaccante-boa. La notizia importante di giornata è che si sono rivisti in campo sia Stefano Molinari sia Beppe D’iglio, che hanno rimesso minuti nelle gambe dopo i lunghi infortuni.

SOLBIATESE – VARESE 0-2 (0-1)

Marcatori: 37’ pt Maccioni (V), 20’ st Barzotti (V).

SOLBIATESE I TEMPO (3-4-2-1): Seitaj; L. Lonardi, Gabrielli, Lorusso; Mongelli, Giamberini, Cocuz, Manfrè; Mondoni, Scapinello; Martinez. SOLBIATESE II TEMPO (3-4-2-1): Cavalleri; Monti, D. Lonardi, Finoli; Miinuzzi, Galli, Merzario (26’ st Stoilkov), Riceputi; Laraia, Sylla; Torraca. All.: Tricarico.

VARESE (3-4-2-1): Piras (1’ st Ferrari); Bonaccorsi (14’ st Molinari), Mikhaylovskiy (13’ st Priola), Ropolo (25’ st Fodor); Vitofrancesco, Daqoune, Valagussa (25’ st D’Iglio), Giorgi; Maccioni, Barzotti; Romero (8’ st Ferrieri, 17’ st Marangon). All.: Floris