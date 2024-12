Cantiere sulle linee alla periferia di Milano, previsti rallentamenti per due mesi

Il 2025 dei pendolari e viaggiatori di Lombardia inizia con disagi e rallentamenti, previsti per due mesi in particolare (ma non esclusivamente) sulle linee del quadrante Nord-Ovest/Ovest.

Rfi, società Fs che ha in gestione la rete dei binari, informa infatti che dal 7 gennaio al 1 marzo 2025 sono previsti interventi di rinnovo dei binari fra le stazioni di Rho e Milano Certosa, ingresso alla metropoli dal settore Nord-Ovest (linee per Varese, Domodossola, Torino).

I lavori comporteranno possibili rallentamenti e modifiche d’orario sulle linee regionali e suburbane Milano-Torino/Asti; Domodossola/Arona-Milano Porta Garibaldi; S6 Novara-Milano Porta Garibaldi; Luino/Varese/Porto Ceresio-Milano Porta Garibaldi; Sesto Calende-Milano Porta Garibaldi; Treviglio-Gallarate; Bergamo-Milano Porta Garibaldi; Cremona-Milano Porta Garibaldi; Arquata/Voghera-Milano Porta Garibaldi.

Inoltre, i treni della Milano- Torino arriveranno e partiranno dalla stazione di Milano Porta Garibaldi invece che Milano Centrale.

La nota di Trenord sulle modifiche al servizio regionale e suburbano

Sono previste anche modifiche sul settore Nord.

Per lavori di manutenzione che deve svolgere il responsabile dell’infrastruttura RFI, dal 7 gennaio al 1° marzo è necessario apportare importanti modifiche alla circolazione dei treni tra le stazioni di Milano porta Garibaldi/Milano Greco Pirelli e Monza.

→Linea “S7” Milano Porta Garibaldi-Lecco, via Molteno: i treni viaggeranno tra Lecco e Monza. Tra Monza e Milano i viaggiatori possono utilizzare i treni delle linee: “S8”, “S9” e “S11”;

→Linea “S8” Milano Porta Garibaldi-Lecco, via Carnate:

• da Milano Porta Garibaldi fino a Monza l’orario di partenza è anticipato di 13 minuti. Da Monza a Lecco riprende l’orario ufficiale senza variazioni;

▪ da Lecco a Monza nessuna variazione. Da Monza a Milano Porta Garibaldi l’orario viene posticipato di 13 minuti; previste modifiche orario a Sesto S.G. e Milano G. Pirelli;

▪ treni “S8” 24884 e “RE” 2844 Milano Centrale – Lecco, posticipato di 7 minuti l’orario di arrivo a Lecco;

▪ treno “RE8” 2842 Milano Centrale – Lecco, modificato l’orario di arrivo/partenza a Monza, Calolziocorte e Lecco. Da Lecco a Sondrio il viaggio prosegue con autobus sostitutivo (dettagli sotto).

→Treni “S11” Rho-Milano Porta Garibaldi-Monza-Como San Giovanni/Chiasso:

▪ da Milano Porta Garibaldi fino a Monza l’orario di partenza è anticipato di 8 minuti. Da Monza a Como/Chiasso riprende l’orario ufficiale senza variazioni;

▪ da Chiasso/Como San Giovanni a Monza nessuna variazione. Da Monza a Milano Porta Garibaldi l’orario viene posticipato di 8 minuti. Previste modifiche orario anche a Sesto S.G. e Milano G. Pirelli;

▪ i treni con origine/destino Como San Giovanni vengono limitati a Milano Porta Garibaldi. I viaggiatori, tra Milano porta Garibaldi e Rho, possono utilizzare i treni delle line “S5” e “S6” che partono ogni 15 minuti dalla stazione sotterranea; ▪ treni “S11” 25088 e 25089 saranno effettuati con bus sostitutivi per l’intero percorso (dettagli sotto).

→Treni “R” Milano Porta Garibaldi – Ponte San Pietro:

▪ da Milano Porta Garibaldi a Monza l’orario di partenza è anticipato di 9 minuti. Da Monza a Ponte San Pietro riprende l’orario ufficiale senza variazioni;

▪ da Ponte San Pietro a Monza nessuna variazione. Da Monza a Milano Porta Garibaldi l’orario viene posticipato di 9 minuti.

→Treni “R” Milano Porta Garibaldi – Chiavenna/Sondrio:

▪ treni 10198, 10300 e 10302, tra Milano Porta Garibaldi e Monza, l’orario viene anticipato di 13 minuti;

▪ treni 10199, 10301 e 10303 l’arrivo a Milano Porta Garibaldi viene posticipato di 13 minuti