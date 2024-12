Castellanzese battuta dal Sant’Angelo, al “Provasi” finisce 3-1

Il Sant’Angelo ha superato per 3-1 la Castellanzese. La squadra di mister Stefano Brognoli è passata in vantaggio al trentunesimo del primo tempo e prima dell’intervallo ha sfiorato anche il gol del raddoppio. La seconda marcatura è arrivata all’inizio della ripresa, grazie ad un semplice tap-in di Occhipinti. La Castellanzese ha provato a reagire ed è riuscita a trovare la via della rete al quarto d’ora, grazie ad un’azione personale di Mario Chessa. La squadra di mister Corrado Cotta non è riuscita a dare seguito alla rimonta e il Sant’Angelo nel finale è riuscito a trovare il gol della sicurezza, grazie ad un colpo di testa di Michele Messina. La formazione ospite con questi tre punti si è portata a quota 29 a parimerito con la Caratese. I neroverdi invece sono fermi a 20 punti insieme al Chievo, con tre lunghezze di vantaggio rispetto alla zona playout.

Fischio d’inizio

La Castellanzese inizia con un 3-5-2, che prevede Poli tra i pali, Robbiati, Gritti e Bernardi a comporre il terzetto difensivo. Sulle corsie laterali agiscono Boccadamo e Marrone. In mezzo spazio a Di Coste, Lacchini e Castelletto. In avanti Padovan affianca Chessa.

Mister Stefano Brognoli risponde con un 4-3-3. Davanti all’estremo difensore Piombino ci sono Bruzzone, Messina, Gulinelli e Pollio. A centrocampo Lattarulo e Occhipinti affiancano il regista Guerrini. Il tridente offensivo è composto da Panatti, Cazzaniga e Arlotti.

Arbitra l’incontro il signor Alessandro Femia di Locri coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Piccolo di Vibo Valentia e Matteo Domenico Varacalli di Locri.

Primo tempo

La prima occasione della partita è per la Castellanzese, quando sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Padovan, Bruzzone rischia l’autogol con una spizzata di testa all’indietro con il pallone che si infrange sulla traversa. Al 28’ la Castellanzese torna in avanti con una triangolazione tra Boccadamo e Chessa, con quest’ultimo che mette il pallone a rimorchio per il numero 77, il quale calcia alto dal limite dell’area. Al 31’ il Sant’Angelo si porta in vantaggio: Cazzaniga calcia dalla distanza, Poli respinge lateralmente e il pallone finisce sui piedi di Occhipinti, il quale non deve fare altro che depositare il pallone in rete. Nel corso dell’unico minuto di recupero il Sant’Angelo sfiora il raddoppio con Occhipinti che vince un duello nella propria trequarti e parte in contropiede e una volta arrivato all’altezza dei sedici metri serve Arlotti, il quale calcia di prima intenzione, ma Poli non si lascia sorprendere e respinge il pallone, tenendo in vita le speranze neroverdi. Il primo tempo si chiude con il Sant’Angelo in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

La squadra ospite al 9’ della ripresa sfiora il secondo gol con Cazzaniga che dalla destra entra in area, ma il suo tiro viene respinto da Poli. Il raddoppio dei rossoneri è solo rimandato di pochi secondi, quando Arlotti calcia dal limite dell’area e disegna un arcobaleno che si insacca sotto alla traversa, per la rete del 2-0. La Castellanzese non si arrende e al 14’ riesce a segnare grazie ad una bella azione personale di Mario Chessa, il quale prima vince un duello sulla corsia di sinistra, poi entra in area indisturbato e infine calcia in diagonale e insacca il gol dell’1-2. Al 33’ Castelli svetta di testa dal cuore dell’area di rigore, ma non trova il bersaglio. Al 40’ la squadra di mister Stefano Brognoli trova il gol del 3-1, con un colpo di testa da posizione ravvicinata da parte del capitano Messina. Al termine dei 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro che decreta il successo del Sant’Angelo per 3-1.