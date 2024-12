Cena Natalizia di Camera Condominiale Varese, musica, risate e impegno sociale

Camera Condominiale Varese ha svolto la sua consueta cena natalizia, una serata scandita dalla musica di Michaela Ianiro, dagli auguri, dalle luci, dall’ atmosfera di Festa al Ristorante BelSit, che ha accolto ed accompagnato gli ospiti per tutto l’evento, grazie anche alle risate regalate dagli interventi di Enzo Emmanuello, comico di Zelig e Colorado, presente alla serata, coordinata da 23&20.

“Abbiamo tre anni di vita, anni che ci hanno permesso di prendere il vento e salpare” ha raccontato agli oltre 60 ospiti presenti Andrea Leta “abbiamo fatto numerose conquiste, tra cui tre importanti premi, l’ultimo vinto è stato un mese fa, grazie ad Anemos Lombardia, che ci ha riconosciuto un ruolo importante, quello di porre l’ attenzione al tema della prevenzione alla tutela contro la violenza sulle Donne, tramite una sensibilizzazione dei nostri amministratori, acquisendo la consapevolezza di dare tutti una mano, senza girarci dall’ altra parte.”

Ospite anche Anna Marsella, Presidente dell’ Associazione, che ha ribadito l’importanza di fare rete, per combattere ogni forma di violenza di genere e disagio sociale.

“La responsabilità sociale, che fa parte del nostro statuto” ha continuato Leta “ci teniamo a metterla sempre in atto, destinando una quota annuale ad un’ associazione sul territorio, quest’ anno abbiamo scelto proprio Anemos Lombardia, per il loro impegno”

Una serata che ha visto anche premiati gli amministratori associati, partendo da coloro che hanno acquisito il primo condominio, fino all’ Amministratore dell’ Anno, premio quest’ anno vinto da Matteo Totti, premiato dalla consigliera regionale Romana dell’ Erba.

Un impegno costante per riaffermare l‘importanza della figura dell’ amministratore di condominio, quella dell’ Associazione CCVa, per fare si che i condomini possano sempre contare su affidabilità, professionalità e competenza.

Uno spirito di squadra, che si è riproposto anche nelle palline Natalizie, che gli amministratori hanno spogliato dall’ albero di natale in sala, per scoprire in un momento condiviso, il contenuto: portachiavi con frasi di appartenenza, che sono volte a stimolare la capacità dei membri di un gruppo di perseguire un obiettivo comune anche di fronte alle difficoltà. Questa è la forza di Camera condominiale Varese.