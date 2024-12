Chiude dopo 31 anni la Caffetteria Nasto di Busto Arsizio

Ha chiuso i battenti a fine novembre, dopo 31 anni, la Caffetteria Nasto di viale Duca D’Aosta, celebre per le sue colazioni e per le sue coppe gelato. L’attività aveva aperto i battenti nei primissimi anni ’90 ed era molto apprezzata da giovani e famiglie. Era stata tra le prime a servire aperitivi in stile milanese.

La signora Lucia Nasto, insieme al marito Raffaele, hanno deciso che era il momento di andare in pensione. Il locale era molto apprezzato anche dal sindaco Emanuele Antonelli che lo ha sempre frequentato per colazioni e pranzi e propio lo scorso anno, in occasione dei 30 anni di attività aveva consegnato una targa per celebrare l’importante traguardo.