Ciao bella gioia: il giorno dell’Epifania a Milano si replica “Omaggio a Pozzetto”

Sono aperte le prenotazioni per le proiezioni gratuite di tre successi di Renato Pozzetto in programma a Palazzo Lombardia nel pomeriggio dell’Epifania. Dopo il successo dell’evento “Omaggio a Pozzetto” andato in scena lo scorso 19 dicembre al teatro Lirico, si è deciso di replicare la maratona cinematografica.

(nella foto Renato Pozzetto nel film “Il ragazzo di campagna”)

Quindi a partire dalle ore 14 e per tutto il pomeriggio, all’Auditorium Testori di piazza Città di Lombardia, verranno proiettati i film: “È arrivato mio fratello”, alle 16:30 “Un povero ricco” e alle 20 e 30 “Il ragazzo di campagna”.

L’ingresso è appunto gratuito ma con prenotazione obbligatoria al link https://cinemapalazzolombardia.com/proiezioni