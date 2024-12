Colombo dopo il dodicesimo pareggio: “Serve indossare una corazza e andare avanti qualsiasi cosa succeda”

Dodicesimo pareggio per la Pro Patria, che fa 1-1 anche contro la Pergolettese (nono pareggio a due reti della stagione). I tigrotti vanno subito in svantaggio dopo neanche 12” ma rimettono la gara in sesto già all’11 con il goal di Bashi su corner, mentre 5′ più tardi Ferri colpisce di testa il palo. Al 75′ Pitou spreca un rigore della possibile rimonta e lascia un retrogusto amaro in sala stampa.

Le parole di mister Colombo e di Leonardo Piran al termine della gara:

COLOMBO 1 – Ci sono tante risposte a questo momento. Un po’ potrebbe essere qualcosa di mentale, con l’ambiente che ripete non segniamo, e la palla diventa più pesante. Questa è una cosa che ci dobbiamo togliere: se vuoi fare il lavoro del calciatore serve convivere con queste cose e avere un’autostima elevata. Perché poi ti criticano anche se ti chiami Mbappé o Vlahovic. Nel nostro piccolo noi dobbiamo metterci una corazza, un’armatura, da indossare in campo e andare avanti qualsiasi cosa succeda.

COLOMBO 2 – Un aspetto positivo può essere che abbiamo preso goal dopo meno di un minuto e abbiamo reagito bene. Abbiamo retto e reagito bene: penso che mentalmente non fosse facile prendere goal dopo 12′, poteva diventare una spada di Damocle sulla nostra testa. Serve anche entrare nella mentalità che dobbiamo salvarci e ogni punto lasciato in questa strada diventerà sempre più importante. Dobbiamo capire l’importanza dei punti: in questo ci manca qualcosina.

COLOMBO 3 – Abbiamo crossa l’area bene, l’abbiamo riempita bene ma siamo sempre arrivati a un centimetro. Quello che continuo a ripetere alla squadra, di andare oltre, di fare qualcosa in più. […] I punti sono pochi, oggi abbiamo perso qualche perso duello di troppo. Difesa a 4 in vista della sosta? Abbiamo una squadra giovane con alcune caratteristiche, io credo che la svolta l’anno scorso sia arrivata da un cambio di atteggiamento in campo.

PIRAN 1 – Non c’è una spiegazione ben precisa a questo momento: abbiamo preso goal dopo 20 secondi (12, ndr). Questo ci ha un po’ tagliato le gambe ma lì sì, siamo stati bravi a reagire e abbiamo avuto il pallino del gioco per tutta la partita. Le occasioni non sono state sfruttare a dovere e siamo qui ancora a fare gli stessi discorsi. Adesso c’è solo da reagire, da domani si pensa solo al campo.

PIRAN 2 – Serve rimanere concentrati e non farsi travolgere della pressione. Non c’è pressione, bisogna giocare sereni e guardare avanti. Noi esterni non siamo in difficoltà, in alcune partite c’è bisogno di andare centralmente, altre dove si possono fare più cross, come oggi contro una squadra che dietro si difendeva a quattro e noi avevamo più libertà sull’esterno. I risultati sicuramente arriveranno, al 100%.

PIRAN 3 – Se vogliamo tirare le somme abbiamo perso 5 partite, pareggiate 12 e vinte 2. Stiamo parlando di quattordici risultati. Al ritorno i dettagli faranno la differenza.