La Pro Patria spreca un rigore e pareggia anche contro la Pergolettese

Pro Patria, siamo alle solite. Anche contro la Pergolettese, per la dodicesima volta su 19 partite, i tigrotti di Busto Arsizio si fermano prima della vittoria, trovando ancora il pareggio, ancora un 1-1, il terzo consecutivo e nono complessivo.

(servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

Inizio “shock” allo Speroni, dove i cremaschi passano in vantaggio dopo neanche 11 secondi con un tiro da fuori area di Damiano Basili a cui risponde tuttavia, appena 10 minuti dopo, Ervin Bashi, al secondo goal stagionale con una zampata sotto l’incrocio su una mischia nell’area di rigore avversaria.

Quello che poteva essere il preludio di una partita scoppiettante, con entrambe le squadre, ferme a 17 punti e chiamate a vincere per uscire dalla zona playout e con una Triestina in grande recupero, si ferma ancora una volta prima del fatidico ultimo passaggio.

Per la Pro Patria, che al netto di tutto costruisce di più dell’avversario e che ha giocato più “palla a terra”, due grandi occasioni che resteranno amari rimpianti: il palo di Ferri su colpo di testa centrato al 16′ e poi il rigore calciato fuori da Pitou al 75′, penalty conquistato da Nicco.

Proprio come un anno fa i bustocchi concludono il girone d’andata con meno di 20 punti. Numeri che certificano un momento non semplice in Via Ca’ Bianca, dove i biancoblu costretti, come lo scorso gennaio, a svoltare da dopo le feste.

PRO PATRIA-PERGOLETTESE 1-1 (1-1)

Reti: 1′ Basili (PER), 12′ Bashi (PPA)

Pro Patria (3-5-2): Rovida; Bashi, Alcibiade, Cavalli; Somma (24′ Renault), Ferri (14′ st Mehic), Nicco, Mallamo (24′ st Beretta), Piran; Terrani (14′ st Pitou), Toci (36′ st Curatolo). A disposizione: Pratelli, Reggiori, Ferrario. Allenatore: Colombo.

Pergolettese (4-3-3): Cordaro; Tonoli, Stante, Lambrughi, Olivieri (36′ st Albertini); Jaouhari (1′ st Anelli), Arini, Careccia (47′ st Abubakar); Scarsella, Parker (24′ st Piu), Basili (24′ st Cerasani). A disposizione: Dordoni, Raimondi, Bignami, Mondele, Albertini, Pietrelli, Schiavini, Capoferri, Bouabre. Allentore: Curioni.

Ammoniti: Jaouhari (PER), Basili (PER), Mallamo (PPA), Parker (PER), Stante (PER)

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia

Collaboratori: Palermo di Pisa e Fenzi di Treviso

IV Ufficiale: Scicolone di San Donà del Piave