Comincia il Torneo della Befana a Ternate, sport e divertimento per i più piccoli

Il Torneo della Befana è arrivato alla terza edizione. L’iniziativa ideata dalla Asd Ternatese Calcio con la partecipazione di tante società sportive da dentro e fuori la provincia è rivolta ai piccoli calciatori: tante giornate di divertimento e sport, sempre con il pensiero rivolto ai bambini che vivono situazioni difficili.

I fondi raccolti durante il torneo, infatti, quest’anno contribuiranno a finanziare l’acquisto di sedie a rotelle pediatriche destinate ai piccoli pazienti dell’Ospedale Del Ponte di Varese col sostegno dell’associazione Il Ponte del Sorriso.

Un impegno nei confronti dei bambini meno fortunati che la Asd Ternatese rinnova da ormai tre anni. In occasione della prima edizione del Torneo della Befana, infatti, la società ha donato giochi e vestiario ai bambini orfani della guerra in Ucraina. L’anno successivo, invece, il torneo aveva permesso di donare 70 copertine alla pediatria di Varese.

I primi risultati del Torneo della Befana 2024

Il Torneo della Befana è rivolto ai bambini delle categorie piccoli amici (anno 2017) e Pulcini (2015) e coinvolge ben 35 società dilettantistiche.

La prima fase dei gironi di qualificazione categoria 2017 è terminata domenica 29 dicembre e cinque società si sono qualificate alla fase finale del 06 gennaio 2025. Le finaliste sono: Ternatese Calcio (due gruppi), Malnatese, Bodio Buguggiate Academy e Sommese. Dal 2 gennaio al 5 gennaio ci saranno in campo i pulcini 2015 con ben 20 società partecipanti. All’evento hanno partecipato anche i volontari dell’associazione di clownterapia I Colori del Sorriso.

I clown dei Colori del Sorriso al Torneo della Befana

In totale, le società che hanno aderito al torneo sono: Malnatese, Tre Valli, Caravate, Accademia Varese, Bodio Buguggiate Academy, Luino, Laveno, Samarate, Castellettese, Oleggio, Carioca, Sommese, Accademia San Luigi, Bosto, Varallo Pombia, Gallaratese, Valcuviana, Cedratese e Union Villa Cassano.

«Una grande soddisfazione»

«La mia grande soddisfazione – commenta il vicepresidente della Asd Ternatese Calcio Donato Lacerenza – è vedere tante associazioni, genitori, mister, dirigenti e piccoli atleti, felici di poter giocare in favore di loro coetanei, che non hanno purtroppo la fortuna di giocare a questa splendida disciplina, e rivolgere a tutti loro un pensiero, non solo astratto ma concreto, comprando degli oggetti per loro indispensabili. Voglio dire un grandissimo grazie veramente di cuore in qualità di vicepresidente e a nome del mio presidente e di tutta la ternatese Calcio».