Corso di Fotografia con “La Focale” di Buguggiate: si parte il 20 gennaio. Ecco come partecipare

Il fotoclub “La Focale” organizza un nuovo corso di fotografia: partirà lunedì 20 gennaio 2025 nella sede in Via Trieste 31. L’iniziativa si rivolge a tutti gli appassionati di fotografia, dai principianti agli esperti, con l’obiettivo di approfondire tecniche, generi e strumenti fotografici.

Programma del Corso

Il corso prevede 10 incontri, ogni lunedì sera alle ore 21.00 (ad eccezione del primo incontro, che inizierà alle 20.30). Tra lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e uscite di gruppo, il programma include questi argomenti:

20 gennaio: La composizione.

27 gennaio: Tecnica fotografica – Tempo, diaframma e sensore.

3 febbraio: Applicare la tecnica – Modi, autofocus, bilanciamento del bianco.

10-12 febbraio: Serata pratica in sede – Ritratto, composizione, esposizione (gruppi suddivisi per numero di iscritti).

16 febbraio: Uscita di gruppo domenicale.

17 febbraio: Post-produzione – Vedere, capire, scegliere.

23 febbraio: Seconda uscita di gruppo domenicale.

24 febbraio: Regole di comportamento – Come, quando e cosa fotografare.

3 marzo: Crescita personale – Critica fotografica e analisi delle immagini.

10 marzo: Accessori, strumenti e software per la fotografia.

20 marzo (giovedì): Incontro conclusivo con il fotoclub.

Le lezioni teoriche saranno integrate da schede visualizzate su grande schermo, scaricabili dai partecipanti al termine di ogni incontro.

Costi e Iscrizioni

Il corso ha un costo di:

100€ per gli adulti.

80€ per il secondo adulto dello stesso nucleo familiare.

70€ per ragazzi fino a 17 anni.

50€ per chi ha già frequentato un corso di fotografia con “La Focale”.

A questi importi si aggiungono 20€ di iscrizione obbligatoria al fotoclub per i non soci. Due terzi del ricavato sarà destinato all’associazione Magari Domani Onlus.

Modalità di Partecipazione

Le iscrizioni sono aperte. Il corso si terrà presso la sede del fotoclub “La Focale”, con orario 21.00-22.30 circa. La prima serata, il 20 gennaio, inizierà eccezionalmente alle 20.30.

Un’esperienza che continua

Oltre al corso, “La Focale” offre la possibilità di proseguire il percorso fotografico nel fotoclub, grazie a incontri periodici, consigli dagli esperti e un ambiente appassionato e amichevole. Un’occasione imperdibile per chi ama la fotografia e desidera crescere in un gruppo affiatato.