Dal 7 gennaio un autobus collegherà Cuveglio all’istituto Stein di Gavirate in orario scolastico

Dal prossimo 7 gennaio la Valcuvia sarà collegata a Gavirate con una linea di trasporto pubblico lungo la Provinciale 45. È la novità annunciata questa mattina, venerdì 20 dicembre, nella sede della Provincia dal Presidente Marco Magrini, dal Presidente dell’Agenzia del Trasporto pubblico locale Stefano Galli e dai sindaci di Orino, Azzio, Cuveglio, Cuvio, Castello Cabiaglio e Cocquio.

L’autobus partirà alle 6.35 da Gavirate per arrivare a Cuveglio alle 7 e da quel capolinea muoverà di nuovo verso Gavirate toccando proprio i comuni di Cuvio, Azzio, Orino, Cocquio fino a Gavirate. L’orario scelto è quello utile agli studenti che arriverebbero in via Gelsomini, vicino all’istituto superiori Stein.

« L’idea di avere una linea di trasporto pubblico c’era da tempo – ha spiegato il Presidente della Provincia Magrini – ci siamo messi attorno a un tavolo, coinvolgendo l’Agenzia del Trasporto e le due società di trasporti che servono la zona, e abbiamo trovano questa soluzione. È un’offerta provvisoria che dobbiamo testare: nel caso incontrasse il gradimento della popolazione ed emergesse un’ulteriore richiesta si potrebbe pensare a un potenziamento». Al momento, infatti, non è ancora chiaro quanti passeggeri avrà la nuova linea, un conto che si spera di ottenere a partire da febbraio anche alla luce delle iscrizioni al primo anno dei percorsi scolastici allo Stein.

La scelta di arrivare fino allo Stein è legata all’aumento di gradimento dell’istituto superiore che ha incrementato l’offerta con una serie di servizi graditi ai giovani e alle famiglie.

Il viaggio di ritorno è previsto con partenza alle 13.40 sempre dal polo scolastico per arrivare alle 14.07 a Cuveglio facendo tutte le fermate nei singoli comuni. Da Cuveglio l’autobus ripartirà alle 14.07 per arrivare a Gavirate alle 14.34.

Soddisfazione unanime è stata espressa dai sindaci delle Valli che puntano proprio nei servizi per rendere più attrattivi e confortevoli i propri territori a rischio spopolamento: « Se un ragazzo trova la possibilità di spostarsi e raggiungere i luoghi di interesse, avrà più interesse a rimanere anche da adulto» ha commentato il sindaco di Orino Federico Raos che ha raccontato dei commenti molto positivi dei suoi con cittadini così come confermano gli altri primi cittadini.

Lo stesso modello, ha spiegato Magrini, verrà adottato anche in altri ambiti dove il trasporto pubblico è carente: « In una logica di confronto con le istanze dei sindaci e l’Agenzia del trasporto. Ho delegato Pierluigi Gilli ad avere un costante confronto con l’Agenzia per arrivare a risolvere le criticità che si presentano nel quadro complesso di gestione dell’ente sovraprovinciale».

Tra i passi da intraprendere il prossimo anno anche la partecipazione al bando per la realizzazione di piazzole di sicurezza per i passeggeri: « Ogni anno l’Agenzia mette a bando un milione di euro per realizzare oltre 100 nuove piazzole – ha spiegato Magrini- anche noi parteciperemo per ottenere i fondi necessari a realizzare le 33 che spettano alla provincia di Varese, tra cui quelle lungo la Provinciale 1 del lago di Varese».