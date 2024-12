Dal Canale di Panama al Ponte sullo Stretto: grandi opere per grandi ego

Daniel Ortega rilancia il progetto del canale interoceanico in Nicaragua, presentandolo come l’alternativa al Canale di Panama, ma con più fascino rivoluzionario. Dall’altra parte dell’Atlantico, Donald Trump risponde con il solito stile modesto: “Riprenderemo il Canale di Panama. Lo abbiamo costruito noi, ci appartiene, e sarà di nuovo nostro!”. Poco importa che il trattato del 1999 dica altro: nella sua testa, Trump è già pronto a entrare nel canale su un motoscafo dorato, con la scritta “Make Canals Great Again” a caratteri cubitali.

In Italia, Giorgia Meloni, tra un vertice e l’altro, osserva la disputa e coglie l’occasione per rilanciare il Ponte sullo Stretto di Messina. Con lo slogan “Unire l’Italia, costruire il futuro”, promette un’opera che farà sembrare il canale di Ortega e i sogni imperiali di Trump piccoli lavori da condominio. “Non sarà un semplice ponte,” potrebbe proclamare, “ma un monumento all’audacia italiana!”

Naturalmente, come da tradizione, il Ponte si attira subito le sue classiche complicazioni. Archeologi con l’elmetto rosso scopriranno mosaici romani proprio dove dovrebbero sorgere i piloni, bloccando i lavori per almeno due decenni. Ambientalisti si incateneranno agli ulivi calabresi gridando “Non passeranno!”, mentre in Sicilia si discuterà se il ponte sia una svolta o una barzelletta.

Trump potrebbe intervenire con un tweet infuocato: “Bel ponte, ma noi pedaggi sul Golden Gate prima!” Ortega, non da meno, rilancerà proponendo gondole per turisti nel suo futuro canale, magari con musica mariachi in sottofondo. E mentre i leader si sfidano a suon di proclami sempre più surreali, resta il vero mistero: vogliono costruire infrastrutture o semplicemente… il loro ego?