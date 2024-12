Di corsa in riva al Lago Maggiore: arriva la Run Brulé

NOTIZIARIO UISP del 4 dicembre 2024

PODISMO – RunBrulè: al via la seconda edizione

Festeggiare l’avvento delle Feste natalizie divertendosi e facendosi del bene? Questo è la missione della RunBrulè, la corsa di Natale organizzata da SPRInTZ Running Laveno. L’associazione sportiva dilettantistica lavenese, associata UISP Varese, torna a proporre la manifestazione che già lo scorso anno ha riscosso un’ottima partecipazione di pubblico.

Domenica 15 dicembre ci si ritrova in Piazza Caduti del Lavoro, sul Lungolago di Laveno, proprio presso la suggestiva location che ospita anche il tradizionale Presepe Sommerso. Ritrovo fissato per le 9,30. Ore 9,45 ecco subito servita la novità di questa edizione: il riscaldamento sarà infatti curato dalla ASD Sonia Dance&Fit, che metterà in moto i muscoli dei partecipanti con un’esclusiva lezione di zumba. A seguire ci sarà l’arrivo in loco delle “Vespe Storiche” natalizie, che già nel 2023 avevano arricchito la RunBrulè.

Alle ore 10,30 si parte, prima con il colorato e festante corteo, guidato dalla Vespe, nel centro di Laveno e a seguire con i runner che si sposteranno in pista ciclabile per proseguire la loro corsa. Alla conclusione ci sarà la possibilità di rifocillarsi, con offerta, con vin brulè o cioccolata calda, preparati grazie alla collaborazione degli “Amici del Presepe Sommerso”.

La partecipazione è gratuita e, grazie al contributo della Proloco di Laveno Mombello, ogni runner riceverà in dono un cappello di Babbo Natale.

Per ulteriori informazioni sulla RunBrulè, è possibile contattare SPRInTZ Running Laveno via e-mail all’indirizzo sprintzrunninglaveno@gmail.com o tramite i profili social Facebook e Instagram.

(Mirko Correggioli – SPRInTZ Running Laveno)

BASKET Sale l’emozione in First League

Nel girone Nord, vittoria preziosa per il Basket 2000 Ponte Tresa, che sbanca Vedano Olona, regolando i Boosters di Dalle Ave per 74-68. Dominio totale degli Irish Venegono nella stracittadina venegonese; 96-46 per la quotatissima squadra di Colletto, che batte il Basket Venegono.

Martedì 26 caratterizzato da 3 partite: nel gruppo Sud vittoria del Montello Young di Spissu che regola il Basket Tradate per 69-49 e fa 7 vittorie su 8 come gli Irish. Netto successo esterno per il Just Drink It di capitan Besio, che prevale a Rovello Porro, sui locali dell’Ellet@Rm per 77-38.

La capolista del girone Nord Besozzo Horses vince in scioltezza a Varese sul Fuco; 111-80 per il team di coach Papa, che si mantiene imbattuto e chiude il mese con un nuovo referto rosa. Una sola gara si è svolta mercoledì 27 con la vittoria della Wool Va, che batte nettamente Olgiate Comasco, che resta ancora a bocca asciutta. Giovedì più intenso in termini di match disputati, con il larghissimo successo esterno di Lurate Caccivio sul campo del Basket Senna, che crolla nella ripresa dopo 24 minuti tirati.

UISP NAZIONALE – Hai già scaricato la Guida Pratica Uisp?

La Guida Pratica Uisp, realizzata da Uisp Aps e curata dai consulenti di Arsea Srl, Francesca Colecchia e Alessandro Mastacchi, nasce dall’esigenza di supportare le associazioni e le società affiliate nella corretta gestione dei sodalizi, anche alla luce delle recenti riforme legislative del terzo settore e dell’ordinamento sportivo, e del loro percorso di completamento.

Al fine di agevolare la fruizione dei contenuti, la Guida è stata aggiornata, nell’edizione 2024-2025, attraverso la risposta ai quesiti che più comunemente vengono posti agli sportelli di consulenza dei Comitati Uisp ed è articolata per materia di competenza, come evidenziato nell’indice interattivo, che con un semplice clic riporta direttamente al paragrafo di interesse.

Il volume, disponibile in formato digitale (.pdf), con una impaginazione estremamente chiara, si compone di ben 178 pagine, suddivise in 15 capitoli, ed è scaricabile all’interno della sezione dedicata della piattaforma web “Servizi Associazioni e Società sportive”, disponibile all’indirizzo https://areariservata2.uisp.it (si accede gratuitamente inserendo il proprio codice società e il codice dell’affiliazione della stagione sportiva in corso).