Dopo l’attacco con auto a Magdeburgo anche a Gallarate “ostacoli” per proteggere la piazza

L’attacco con auto sulla folla a Magdeburgo, opera di un “lupo solitario”, ha fatto alzare il livello di guardia sui punti di ritrovo delle folle durante il periodo natalizio.

E così anche a Gallarate vengono introdotte nuovi elementi di «protezione passiva», per rendere meno diretto l’accesso dei veicoli verso le aree di ritrovo tra la piazza e immediati dintorni, per tutto il periodo delle feste.

Intorno alla piazza sono stati posizionati «vasoni messi in modo da creare delle specie di chicane», spiega l’assessore alla sicurezza Germano Dall’Igna. «Poi ci saranno anche i veicoli della Polizia Locale e delle forze dell’ordine nei momenti di presidio». I “varchi” sono stati creati in via Verdi, via don Minzoni, corso Italia, via Mazzini, via Mercanti. Oltre alla piazza è prevista anche la “protezione” di via Manzoni.

L’intervento è stato fatto ottemperando alla “indicazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza di rafforzare i servizi di vigilanza e controllo del territorio, nonché l’attuazione di misure a protezione delle aree maggiormente attrattive sotto il profilo turistico e commerciale, con particolare attenzione ai siti ove vengono allestiti mercatini o ove sono in programma eventi connessi alle festività natalizie”.

La decisione è stata presa “sulla scorta di quanto deciso ieri [domenica] in Prefettura, in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento Provinciale e di quanto previsto in mattinata, all’esito di una riunione presso il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza”.

Il presidio delle vie che conducono al centro storico, oltre al rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo da parte delle forze dell’ordine, rimarranno in vigore fino all’otto gennaio.