Due equipaggi varesini alla “Rust 2 Dakar” il rally etico verso la Guinea Bissau

Ci saranno anche due equipaggi varesini all’edizione 2024 della “Rust 2 Dakar”, un charity rally non agonistica che si tiene ogni anno a cavallo tra dicembre e gennaio, con arrivo in Guinea Bissau e passaggio al Lago Rosa, in Senegal. I concorrenti varesini sono Giovanni Bianchi, Luca Veneroni e Mattia Pagnoncelli che viaggeranno a bordo di due mitiche Fiat Panda prima serie. I mezzi utilizzati saranno poi lasciati in beneficenza a disposizione della ong organizzatrice – l’organizzazione umanitaria Tavolo 8 – per essere usate nei progetti di cooperazione o utilizzate per finanziare gli stessi. «Quello che mi ha convinto a partecipare – ha commentato Giovanni Bianchi prima della partenza – è proprio l’aspetto etico. Qui non conta la velocità ma lo spirito con cui partecipi, il rispetto delle persone e dei luoghi». (nella foto le due Panda all’imbarco per l’Africa)

Galleria fotografica Due Panda targate Varese al rally “Rust 2 Dakar” 4 di 9

Il percorso va affrontato con spirito di iniziativa e senza assistenza. Il regolamento della gara conferma la filosofia etica dell’evento. Saranno così sanzionati comportamenti non conformi con penalità e nei casi più gravi con la squalifica. Al contrario, i gesti di solidarietà tra team verranno premiati con bonus che possono fare la differenza nella classifica generale. Si tratta dunque di una gara che combina spirito d’orientamento, rispetto, e solidarietà. Il percorso è suddiviso in tre tappe, ognuno corredato da un roadbook dettagliato che il team riceverà nei punti chiave del viaggio: la partenza, il Marocco e il Senegal. L’obiettivo è raggiungere i waypoint indicati, documentandoli con fotografie. Ogni ritardo nella presentazione delle prove fotografiche comporta penalità di 40 punti ogni mezz’ora.