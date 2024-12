Due visite dei ladri in dieci giorni. La rabbia del palazzo di Busto: “Ogni volta danni estesi”

«È la seconda volta in dieci giorni che ci fanno danni». I furti (tentati o riusciti) si moltiplicano, nella periferia Nord di Busto Arsizio e al condominio “Due torri” ne sanno qualcosa: i palazzi di via Cavalier Azzimonti 10, zona Beata Giuliana, sono stati visitati dai ladri appunto in due diversi momenti.

L’ultima incursione nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre, con l’effrazione delle porte delle cantine, alla ricerca di oggetti di valore. Sul posto è poi intervenuta la Polizia di Stato, nella mattina di sabato.

L’episodio precedente invece risale al 13 dicembre, quando i ladri avevano aperto cinque garage, facendo danni notevoli alle basculanti, e anche alcune cantine. Il furto non è andato a buon fine perché i ladri erano stati interrotti (curiosamente) dall’incendio di un’autovettura poco distante, che ha richiamato vigili del fuoco e forze dell’ordine. Sul posto i condòmini avevano recuperato anche alcuni utensili “da lavoro” dei ladri, compresa una centralina elettronica usata per far scattare le aperture telecomandate. «Al di là di cosa rubano, fanno danni estesi, perché una porta o una basculante non costano poco» lamenta un condòmino.

Al di là del caso specifico dei palazzi di via Cavalier Azzimonti 10, non sono mancati altri episodi sull’asse viale Repubblica-via Quintino Sella. La Polizia di Stato a fine novembre aveva invece già arrestato due persone accusate di una serie di furti in garage e cantine nella zona di piazza San Michele.