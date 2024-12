È decollato da Milano Malpensa il primo volo per Tokyo Haneda

Torna il volo diretto per il Giappone da Milano Malpensa: al mattino di oggi, martedì 3 dicembre, All Nippon Airways – la più grande compagnia aerea giapponese, insignita da Skytrax del riconoscimento 5-star per undici anni consecutivi – ha operato il primo volo da e per Tokyo Haneda, scalo della capitale del Paese del Sol Levante.

Il volo da Milano Malpensa a Tokyo Haneda è operato tre volte a settimana (martedì – giovedì – domenica), con un Boeing B787-9 da 215 posti (48 Business, 21 Premium Economy e 146 Economy): atterra allo scalo della capitale giapponese la mattina presto, per consentire sia ai viaggiatori d’affari che ai turisti di sfruttare al massimo la giornata. Tokyo Haneda è situato a soli 20 minuti dal centro città e ottimamente collegato alla rete di trasporti di Tokyo. Una volta giunti a destinazione, i passeggeri hanno inoltre la possibilità di continuare il proprio viaggio con un volo in coincidenza verso una delle numerose destinazioni ANA all’interno del Giappone – come ad esempio Osaka, Sapporo, Okinawa, Fukuoka – o verso altre mete dell’area Asia-Pacifico.

Ovviamente l’offerta incontra anche la passione dei giapponesi per l’Italia. «Milano è una destinazione chiave a livello europeo sia per quanto riguarda il business che il traffico leisure, e rappresenta una porta d’accesso privilegiata al Bel Paese per i viaggiatori giapponesi» ha detto Shinichi Inoue, president e Ceo di Ana. «La destinazione Giappone è, d’altro canto, molto popolare fra gli italiani – che sono attualmente il quarto mercato, in Europa, per numero di ingressi nel Paese del Sol Levante. Il nuovo collegamento sarà sicuramente strumentale anche nel rafforzare le relazioni commerciali e industriali tra Italia e Giappone, già molto solide. Milano è un’importante aggiunta al nostro network europeo in espansione, che integra i nostri servizi già esistenti da Londra, Francoforte, Bruxelles, Parigi, Monaco di Baviera e Vienna per il Giappone, ai quali si aggiungeranno, all’inizio del 2025, anche i voli da Stoccolma e Istanbul. ANA è così la compagnia aerea che offre il network internazionale più esteso in assoluto fra il Giappone e la regione».

«Con piacere e soddisfazione diamo il benvenuto a Malpensa ad ANA» ha commentato Luigi Battuello, Chief Commercial Officer di Sea, il gesore degli scali di Milano Malpensa e Milano Linate. «Il vettore è fra le compagnie aeree più prestigiose del mondo e la sua scelta di attivare il volo da Milano Malpensa conferma ulteriormente il forte interesse dell’industria per le potenzialità del bacino di utenza milanese e del Nord Italia. Dopo 14 anni, Malpensa torna ad accogliere la livrea di un vettore giapponese e oggi Tokyo è nuovamente raggiungibile con un volo non-stop, per la prima volta sul grande hub di Haneda. Continuiamo ad aggiungere tasselli importanti al network delle destinazioni di lungo raggio».

«Quelle asiatiche, nello specifico, sono cresciute del 61%, come volume di passeggeri, nei primi 10 mesi dell’anno e rappresentano il 27% del traffico di lungo raggio da e per Malpensa» continua il manager del Commerciale Sea. «Con Tokyo salgono a 27 le destinazioni orientali, ed è anche con il loro contributo che quest’anno il sistema aeroportuale milanese ha accolto il numero record di 33, 2 milioni di passeggeri nei primi dieci mesi dell’anno, in crescita del + 11% rispetto al 2019 ed anche al 2023».