Emozioni e record sul ghiaccio di Varese: all’Acinque i campionati nazionali di pattinaggio di figura

Emozioni, spettacolo e competizione, all'”Acinque Ice Arena” di Varese si scrive il capitolo finale della più importante competizione nazionale della stagione, che conta un totale di ben 59 atleti partecipanti. Organizzate dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) in collaborazione con la società locale Varese Ghiaccio, le tre intense giornate di gara (19, 20 e 21 dicembre) sono dedicate alle quattro competizioni senior, con l’aggiunta delle categorie di danza e coppie di artistico junior.

Tra i momenti più significativi della competizione, almeno per quanto visto finora, spicca la performance di ieri, 20 dicembre, di Daniel Grassl (in fondo all’articolo la sua performance), che ha infranto per la prima volta la barriera dei 100 punti nel programma corto maschile. L’impresa del ventiduenne altoatesino ha raggiunto un’eccezionale punteggio di 101.25. Grassl ha dominato il segmento di gara grazie a una prestazione impeccabile. Il pattinatore ha completato con successo due salti quadrupli e un triplo axel che gli hanno garantito il punteggio più alto sia per la componente tecnica che per la somma delle componenti del programma. La competizione per il podio maschile si preannuncia comunque serrata. Matteo Rizzo, con un punteggio di 87.46, rimane in corsa per un posto tra i migliori, seguito dal campione uscente Nikolaj Memola (86.32) e da Gabriele Frangipani (82.70).

Parallelamente, anche le coppie di artistico hanno regalato emozioni nel programma corto, eseguendo un convincente programma corto. La performance più alta è stata ottenuta da Sara Conti e Niccolò Macii, avanti con ben 76.11. Ben han figurato anche Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, che, capaci di infrangere per la prima volta nella loro stagione la barriera dei 70 punti, davanti a Irma Caldara e Riccardo Maglio, a soli sette centesimi dalla soglia dei 60 punti. Per tutti si è trattato di un ottimo test a poco più di un mese dai Campionati europei.

Nel settore femminile a contendersi il tricolore sono dieci atlete, con Lara Naki Gutmann, Anna Pezzetta e Sarina Joos tra le maggiori accreditate. Infine, nella danza, Charlene Guignard e Marco Fabbri, reduci da uno splendido secondo posto alle Finali di Grand Prix di Grenoble, puntano al loro settimo sigillo consecutivo dopo aver ieri dominato la rhythm dance superando la quota dei novanti punti con 91.39. Infine, Irina Napolitano ed Edoardo Comi (nella foto copertina) si riconfermati campioni d’Italia tra le coppie di artistico junior ottenendo il migliore punteggio nel programma libero chiudendo la gara con 139.93 punti complessivi.

In programma per oggi, sabato 21 dicembre, a partire dalle 14:30, l’ultima fase delle gare vedrà protagonista il programma libero delle categorie senior, sia per il pattinaggio che per la danza. L’attesa è tutta per le esibizioni finali, che determineranno i nuovi campioni nazionali e chiuderanno una competizione all’insegna dello spettacolo e dell’eccellenza sportiva.