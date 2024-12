Festività natalizie: variazioni nei servizi Agesp

In occasione delle festività natalizie e di inizio anno, il Gruppo Agesp comunica alcune variazioni nei servizi.

Modifiche alla raccolta differenziata

A Busto Arsizio, la raccolta dei rifiuti seguirà un calendario speciale:

25 dicembre 2024 (Natale): recupero domenica 29 dicembre

26 dicembre 2024 (Santo Stefano): servizio regolare

1° gennaio 2025 (Capodanno): nessun recupero, raccolta al turno successivo

6 gennaio 2025 (Epifania): servizio regolare

A Fagnano Olona, le raccolte mancate durante i giorni festivi saranno recuperate il giorno successivo.

Durante il periodo festivo, a causa dell’aumento dei rifiuti e delle tempistiche straordinarie, potrebbero verificarsi lievi disagi, per i quali AGESP si scusa anticipatamente.



Orari dei centri e degli uffici

Centro Multiraccolta di Via Tosi (Busto Arsizio) e Via Nobile (Fagnano Olona): chiusi il 25, 26 dicembre, 1° e 6 gennaio; il 24 e 31 dicembre aperti con orari ridotti.

Sportello Igiene Ambientale di Via Canale e Centro del Riuso (Busto Arsizio): chiusi il 25, 26 dicembre, 1° e 6 gennaio.

Uffici del Settore Parcheggi e Servizi al Territorio di AGESP: chiusi nei giorni festivi, con orari ridotti il 24 e 31 dicembre.

Tempio crematorio di Via per Samarate: chiuso il 25, 26 dicembre, 1° e 6 gennaio.

Nuove frequenze di raccolta

Dal 1° gennaio 2025, la raccolta del secco indifferenziato con sacco azzurro RFID passerà da quindicinale a settimanale, migliorando il servizio e rispondendo alle esigenze della cittadinanza.

Farmacie AGESP

24 e 31 dicembre: aperte con orario continuato (8:30-17:00).

25, 26 dicembre, 1° e 6 gennaio: chiuse tutte le farmacie.

Alcune farmacie osserveranno ulteriori chiusure straordinarie.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Servizio Clienti al numero verde 800 439 040 (Busto Arsizio) o 800 178 973 (Fagnano Olona).