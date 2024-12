Brucia il bosco a Lonate Ceppino. Rapido intervento dei Vigili del Fuoco

I bagliori nella notte prevenienti dal bosco, la chiamata tempestiva al 115 e l’intervento rapido dei Vigili del Fuoco ha permesso di bloccare un incendio boschivo.

Nella serata di ieri, mercoledì, alle ore 22 i Vigili del fuoco di Tradate sono intervenuti nel Comune di Lonate Ceppino, in via Saporiti, per un principio di incendio boschivo. Grazie al tempestivo intervento le fiamme sono state rapidamente circoscritte evitando che potessero propagarsi.