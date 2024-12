Ginevra Gonzalez porta il Club Scherma Varese sul podio della 1a gara nazionale

Ottimo risultato per il Club Scherma Varese nella prima prova nazionale under 14 della stagione. Ad Ariccia, in provincia di Roma, la giovanissima Ginevra Gonzalez ha vinto la medaglia di bronzo nella sciabola all’interno del cosiddetto Grand Prix “Kinder Joy of Moving”.

Gonzalez, classe 2014, era accompagnata dal maestro varesino Simeone Sartorelli (foto in alto) e nonostante la giovanissima età è arrivata imbattuta sino alle semifinale in una cosiddetta “gara dei debutti” alla quale hanno preso parte ben 50 atlete provenienti da tutta Italia.

L‘oro è andato alla toscana Flavia Anguillesi (Fides Livorno) che ha vinto in finale su Margherita Zorba della Gemina Scherma. Bronzo condiviso dalla “nostra” Ginevra Gonzalez (che in semifinale ha perso di strettissima misura, 10-9, con Zorba) e da Beatrice Melino, tesserata per il Dauno Foggia.