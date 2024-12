Gravi disagi al traffico tra Varese e Malnate sulla Tangenziale Est per un incidente stradale

Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 4 dicembre, un incidente stradale ha provocato gravi disagi al traffico sulla Tangenziale Est e di conseguenza in tutta la viabilità tra il ponte di Vedano e Belforte tra Varese e Malnate.

L’incidente, che ha coinvolto due autovetture, ha avuto luogo intorno alle 17:45, generando rallentamenti significativi lungo la principale arteria stradale che collega la città di Varese alla zona di Malnate.

Secondo quanto riportato dal bollettino delle ambulanze, l’incidente ha coinvolto due persone, un uomo di 53 anni e una donna di 44 anni. Immediatamente allertati, sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, che hanno attivato l’ambulanza base (MSB) della SOSMAL, con il supporto delle forze dell’ordine (Polizia Stradale di Varese) e dei Vigili del Fuoco.

Le operazioni di soccorso, che sono ancora in corso, hanno portato alla chiusura temporanea di una corsia della Tangenziale Est, aumentando i tempi di percorrenza per gli automobilisti diretti verso Malnate e Varese. L’incidente, classificato come codice giallo, ha richiesto l’intervento di personale sanitario e delle autorità per garantire la sicurezza e la gestione del traffico.