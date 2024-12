I 22 comuni di Coinger premiati come “Comuni Ricicloni”

Tutti i 22 comuni gestiti da Coinger sono stati premiati come “Comuni Ricicloni” nel corso dell’ottava edizione dell’Ecoforum sull’Economia Circolare di Legambiente Lombardia, che si è recentemente concluso alla Social Innovation Academy presso MIND Milano.

«Una grande soddisfazione per noi» dichiara Giorgio Ginelli, Amministratore Unico di Coinger – «È un successo ottenuto grazie al modello di raccolta TARIP, che garantisce a tutti i Comuni lo stesso livello di gestione. Desideriamo ringraziare i cittadini per l’impegno e la collaborazione costante nella raccolta differenziata, oltre ai nostri sindaci che hanno sostenuto e condiviso questo progetto».

I dati parlano chiaro: «Solo i Comuni che hanno superato o raggiunto il 65% di raccolta differenziata e hanno mantenuto il residuo secco non riciclabile al di sotto dei 75 kg per abitante all’anno sono stati

premiati come “Comuni Rifiuti-Free”» – prosegue Ginelli – «Noi siamo andati oltre, con tutti i 22 Comuni gestiti da Coinger che hanno superato l’80% di raccolta differenziata».

Alla premiazione erano presenti, oltre all’Amministratore Unico Giorgio Ginelli, Mauro Croci, Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Graziano Maffioli, Coordinatore del Comitato per il controllo analogo e Paride

Magnoni, Direttore Generale.

«Coinger gestisce i rifiuti di 22 Comuni seguendo un modello basato su un servizio unificato e sulla TARIP corrispettiva di bacino, che entrerà in vigore da gennaio 2025 – spiega ancora Ginelli- . Questo modello rappresenta un approccio innovativo e avanzato per la gestione dei rifiuti nella regione Lombardia, regione che si distingue per l’assenza di un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per il servizio di igiene ambientale».

«Grazie a questa organizzazione unificata, i Comuni riescono a superare molte delle difficoltà nel conformarsi alle direttive Arera MTR2, progettate per ambiti sovracomunali. Il sistema adottato da Coinger garantisce risultati migliori sia sul piano tecnico – come una percentuale più alta di raccolta differenziata e una riduzione del residuo secco non riciclabile pro capite – sia sul piano economico, grazie ai risparmi ottenuti con le economie di scala.

Inoltre, questa gestione permette di togliere dai bilanci comunali i costi e i rischi legati al servizio di igiene ambientale. I Comuni possono così evitare di affrontare costose consulenze per redigere il Piano Economico Finanziario (PEF), ed apre la possibilità di presentare ad Arera un Pef unico di bacino».

«Il progetto di Coinger è reso possibile dalla stretta collaborazione tra i Comuni soci, che hanno creduto nell’ambizioso progetto Tarip in continua evoluzione e miglioramento. A partire dal 2025, il modello prevede l’introduzione della TARIP corrispettiva a livello di bacino e ulteriori sviluppi, come l’implementazione del servizio di spazzamento di bacino e il progetto per la gestione dei cestini di raccolta differenziata».

«Dei 76 Comuni della provincia premiati come “Comuni Ricicloni – Rifiuti Free”, i 22 Comuni di Coinger rappresentano un modello virtuoso di gestione sostenibile dei rifiuti», conclude l’amministratore unico.