I bambini di Ispra portano lo spirito del Natale in tutto il paese

I bambini della scuola dell’infanzia Brivio Sagramoso di Ispra, con le loro insegnanti, hanno pensato ad un augurio speciale un po’ diverso dal solito per diffondere il vero spirito del Natale e riempire di gioia il cuore di bambini e adulti.

Dopo la bellissima esperienza vissuta a novembre, durante la settimana della gentilezza, con un progetto di educazione civica che ha coinvolto bambini, insegnanti, sindaco e commercianti del paese, quest’anno anche gli auguri di Natale sono stati portati “oltre la soglia” della scuola.

Dopo aver ricevuto a scuola un misterioso, e un po’ magico, pacchetto rosso con un bel fiocco azzurro, i bambini hanno ascoltato la storia Il pacchetto Rosso di Linda Wolfsgruber e Gino Alberti. Questa storia racconta come un semplice pacchetto rosso, dal contenuto sconosciuto, sia riuscito a far nascere sentimenti di amicizia, gentilezza e solidarietà tra le persone che se lo scambiavano e ha fatto tornare così il sorriso fra gli abitanti di un paesino di montagna, prima tristi ed annoiati.

Con molta cura e desiderio di preparare un dono speciale, i bambini hanno preparato tantissimi pacchetti rossi e, venerdì 20 dicembre sono usciti dal cancello della scuola, accompagnati dalle loro insegnanti e da nonne volontarie, per consegnarli a tutto il paese (rappresentato simbolicamente dal sindaco e dai commercianti del centro paese).

«Lo scopo di questo progetto – spiegano le insegnanti – è stato quello di trasmettere ai bambini, e un po’ anche a tutti gli abitanti del nostro paese, che l’essenza del Natale non sta nel fare, o ricevere, regali costosi, ma a volte basta un sorriso o un semplice gesto di gentilezza per riempire di gioia il cuore di chi incontriamo e questo è il dono più bello che si possa fare e ricevere a Natale».

«È stato emozionante – aggiungono – vedere come una piccola scatolina rossa, donata con il sorriso di un bambino, sia riuscita a generare tanti altri sorrisi, ma anche lacrime di commozione, nelle persone che inaspettatamente l’hanno ricevuta in dono. E infine non poteva mancare la consegna del nostro pacchetto rosso in municipio, al nostro sindaco Rosalina Di Spirito».

I bambini incontrano il sindaco di Ispra Rosalina Di Spirito