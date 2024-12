Il Consorzio Turistico Varese propone per Natale esperienze da regalare e scoprire

In occasione di Natale, il Consorzio Turistico di Varese lancia una nuova iniziativa che permette di regalare esperienze originali, con voucher disponibili sul sito ufficiale www.vareseturismo.it.

La piattaforma, punto di riferimento per il turismo nella provincia di Varese, offre una selezione esclusiva di attività pensate per chi vuole sorprendere amici e familiari con doni che celebrano la bellezza e le eccellenze del territorio varesino. Le esperienze raccolgono le proposte degli operatori turistici locali, tutte ideate per rendere speciale il periodo natalizio.

Un regalo che lascia il segno

Dai tour enogastronomici alle escursioni nei laghi e nelle montagne della zona, ogni proposta è stata studiata per valorizzare le bellezze naturali, culturali e storiche del Varesotto. Sono disponibili anche esperienze dedicate al benessere, visite a luoghi d’arte, percorsi in bicicletta, crociere sul lago, degustazioni nelle cantine locali e tanto altro.

Come funziona

Regalare un’esperienza è semplice: basta visitare la sezione “Esperienze” sul sito www.vareseturismo.it, scegliere l’attività desiderata e completare l’acquisto. Il destinatario riceverà un voucher personalizzabile, ideale per essere donato sotto l’albero.

Per un Natale sostenibile e locale

Scegliendo un’esperienza di Varese Turismo, non solo si offre un regalo originale, ma si supporta anche l’economia locale, contribuendo a promuovere un turismo sostenibile e rispettoso del territorio. Grazie alla collaborazione con il Comune di Varese, nella sezione VIVI il NATALE i visitatori possono trovare anche pacchetti soggiorno, cene tipiche e cesti con prodotti locali, per vivere appieno le tradizioni natalizie varesine.

Varese, una destinazione da vivere e condividere

“Vogliamo far scoprire il nostro territorio attraverso esperienze autentiche e coinvolgenti” – afferma Massimo Grignani, presidente del Consorzio Turistico di Varese.

Per un Natale davvero speciale, visita www.vareseturismo.it nella sezione ESPERIENZE.

Varese Turismo – Il Natale si vive, si scopre, si regala.