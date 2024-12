Il Natale agitato dell’assessore di Busto Arsizio Sabba. L’opposizione prepara una mozione di sfiducia

Quasi certamente arriverà una mozione di sfiducia nei confronti di Matteo Sabba, assessore al Commercio e alla Sicurezza di Busto Arsizio entrato in giunta ufficialmente lo scorso 1 ottobre. L’opposizione non intende far passare sotto silenzio la questione dell’incompatibilità nascosta mentre era consigliere comunale. Nel frattempo l’assessore non rilascia dichiarazioni nemmeno dopo le parole del sindaco Emanuele Antonelli.

Lo stesso sindaco, rispondendo ai cinque quesiti posti dai consiglieri di Pd, Busto Al Centro, Progetto in Comune e Popolo Riforme e Libertà ha dovuto ammettere che la mancata comunicazione sulla sua posizione di amministratore della Caravan snc (oggi intestata alla sola compagna Melissa Incorvaia, ndr) è stata un errore ma allo stesso tempo lo aveva assolto, sostenendo che non si trattasse di una sottovalutazione della situazione in buona fede.

Non la pensano così i consiglieri di opposizione. A questa situazione si aggiunge anche il fatto che la cessazione del suo ruolo di amministratore della società che gestisce il chiosco del parco Comerio (che ricordiamo è una struttura del Comune assegnata tramite Agesp Attività strumentali, ndr) è stato formalizzato il 2 ottobre, il giorno dopo il suo ingresso in giunta.

Anche questo fattore non verrà scontato a Sabba che, tra l’altro, era già finito al centro della bufera in quei giorni a seguito dei controlli da parte della Polizia Locale ad agosto nel locale dei quali non ha voluto parlare alla stampa quando gli fu chiesto.