In autunno pronta la sala chirurgica per il parto cesareo all’ospedale di Cittiglio

Dalla vendita di un appartamento in via San Michele a Varese sono arrivati i fondi per realizzare una nuova sala chirurgica dedicata all’ostetricia dell’ospedale di Cittiglio.

Il progetto esecutivo è stato consegnato e ora ci sono gli ultimi passaggi burocratici per avviare i lavori che dovrebbero iniziare a marzo e durate circa 6 mesi. La sala è destinata al parto cesareo, una necessità che era stata sollevata per non occupare in emergenza il tavolo operatorio destinato ad altre attività chirurgiche. L’ambiente operatorio verrà ricavato in uno spazio adiacente e complanare all’intero blocco parto, permettendo di ottimizzare i percorsi.

L’investimento, pari a quasi 500mila euro, va a coprire la parte edile e l’acquisizione degli arredi e delle tecnologie necessarie.