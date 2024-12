Incendio in un appartamento nel centro storico di Saronno

Domenica pomeriggio di lavoro per i Vigili del fuoco di Saronno, che ieri sono intervenuti nel centro storico per un incendio scoppiato in un’abitazione in via San Giacomo.

L’allarme è stato lanciato verso le 17 da alcuni passanti che hanno visto fumo e fiamme uscire da una finestra dell’appartamento. Fortunatamente gli inquilini non erano in casa e non si registrano feriti.

Sul posto i Vigili del fuoco di Saronno, Busto Arsizio e Legnano, un’ambulanza con il supporto dell’auto medica e la Polizia locale di Saronno. Le fiamme sono state domate ma l’appartamento ha subito gravi danni ed è stato dichiarato inagibile. (immagine d’archivio)