Incidente a Parabiago, dopo lo scontro un’auto si ribalta su di un lato

Dopo lo scontro un’auto ha terminato la sua corsa ribaltandosi su di un lato. L’incidente tra due mezzi è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 dicembre, in via Marconi a Parabiago. Più precisamente all’incrocio semaforico con via Riale e De Amicis. I Vigili del Fuoco di Legnano hanno messo in sicurezza i mezzi (una vettura ibrida e una elettrica) che hanno riportato diversi danni. Un po’ di spavento e qualche contusione per i due conducenti coinvolti, un uomo e una donna, soccorsi dal personale del 118. Solo la donna è stata portata, in codice verde, al pronto soccorso di Legnano. Ad effettuare i rilievi del caso la Polizia Locale parabiaghese che ha gestito anche la viabilità.

INCIDENTI NEL LEGNANESE

Quello accaduto a Parabiago non è l’unico incidente registrato in queste ore sulle strade del Legnanese. Da ieri sera, sabato 21 dicembre, ad ora sono accaduti ben tre scontri: uno è accaduto in via Roma a Legnano. Poi una vettura è uscita fuori strada nella frazione di Cantalupo a Cerro Maggiore, stessa cosa sulla Saronnese a Rescaldina.